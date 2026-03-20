Nuove tensioni e colpi di scena a Uomini e Donne: Edoardo lascia il trono over dopo accuse da parte di Barbara De Santi.

Uomini e Donne, perchè Edoardo ha lasciato il trono over

Nuove emozioni e tensioni hanno animato la puntata di Uomini e Donne registrata il 16 marzo 2026, con Edoardo Nestori protagonista di un gesto inaspettato.

Dopo un acceso confronto con Barbara De Santi, il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio. Un episodio che ha lasciato tutti sorpresi, alimentando nuove discussioni sia tra i protagonisti del parterre che tra il pubblico.

Edoardo abbandona lo studio: le accuse di Barbara scatenano il caos

La registrazione si è aperta con un acceso scontro tra Edoardo Nestori e Barbara De Santi, che ha accusato il cavaliere di essere stato visto a cena con una donna esterna al programma, scatenando immediatamente il caos in studio.

Nonostante le difese di Edoardo, la tensione ha raggiunto livelli insostenibili, e dopo un confronto acceso, il cavaliere ha preso la decisione di abbandonare lo studio.

Una decisione che ha lasciato tutti sorpresi e ha acceso il dibattito sui motivi reali di questo gesto.

Nel frattempo, la puntata ha continuato a offrire sviluppi interessanti nel parterre. Gloria Nicoletti ha approfondito la conoscenza con Marco, mentre Alessio Pili Stella ha fatto il suo ritorno al centro dello studio, rivelando di aver ripreso a frequentare Deborah.

Anche Rosanna Siino sembra aver voltato pagina: la dama ha avuto un incontro speciale con Michele, con tanto di bacio durante una cena in hotel.

Trono Classico: baci e tensioni con Ciro Solimeno

Nel trono classico, Ciro Solimeno ha scelto di portare in esterna solo Elisa Leonardi e, durante l’incontro, è scattato un bacio tra i due.

Questo gesto ha suscitato la reazione di Martina, visibilmente infastidita, che ha deciso di lasciare lo studio.

Ciro, cercando di chiarire la situazione, ha promesso di parlare con lei dietro le quinte, dando l’impressione che la discussione non fosse ancora conclusa.

Intanto, anche Alessia Antonetti ha avuto da ridire sul trattamento ricevuto da Ciro, lamentandosi del fatto di non essere mai stata portata in esterna.

La corteggiatrice ha accusato il tronista di non darle abbastanza spazio, suscitando nuove polemiche tra i protagonisti del programma.