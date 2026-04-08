Uomini e Donne, Martina perde le staffe in studio: interviene Maria De Filippi, caos dietro le quinte

Rivoluzione a Uomini e Donne: tornano Diego Tavani e Cristina Tenuta! Tra addii inaspettati nel Trono Over e la fuga disperata di Ciro Solimeno dietro le quinte, ecco cosa succederà dall’8 al 10 aprile.

Settimana di fuoco negli studi Elios di Roma. Le anticipazioni di Uomini e Donne per le puntate in onda dall’8 al 10 aprile 2026 promettono scintille, tra vecchie fiamme che si riaccendono e troni che rischiano di saltare definitivamente.

Se pensavate che il parterre avesse già dato tutto, preparate i popcorn: Maria De Filippi sta per rimescolare le carte in tavola con una serie di ingressi che faranno discutere.

Trono Over: l’effetto nostalgia e il caos tra Paola e Paolo

Il colpo di scena principale riguarda il trono over. Dopo una lunga assenza, tornano in studio due volti che hanno fatto la storia recente del programma: Diego Tavani e Cristina Tenuta.

Se Diego riprende il suo posto con l’obiettivo di trovare finalmente l’anima gemella, Cristina rientra con le idee chiarissime. La dama ha infatti messo nel mirino un cavaliere specifico del parterre, scatenando subito la curiosità dei presenti; lui, dal canto suo, non si è fatto pregare e ha accettato con entusiasmo l’inizio della conoscenza.

Ma non è tutto. La tensione sale anche per il triangolo composto da Sebastiano Mignosa, Stefano e Marina, con l’ombra di Elisabetta Gigante pronta a tornare in scena dopo una breve pausa strategica.

La vera sorpresa della settimana resta però l’uscita di scena di Paola e Paolo. In un momento di estrema sincerità (o forse stanchezza delle telecamere), Paola ha chiesto al cavaliere di vivere la loro storia lontano dai riflettori.

Dopo un’iniziale esitazione che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso, Paolo ha deciso di seguire il cuore, abbandonando lo studio insieme alla dama per iniziare una vita insieme “nel mondo reale”.

Trono Classico: Ciro Solimeno tra due fuochi e la fuga delle corteggiatrici

Se l’Over regala romanticismo e ritorni, il trono classico è pura dinamite. L’unico tronista rimasto, Ciro Solimeno, si trova in un vicolo cieco. La sua indecisione cronica tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò è esplosa in una lite furibonda che ha costretto Maria De Filippi a intervenire.

Tutto è partito dalla visione delle ultime esterne: Martina non ha digerito il trasporto mostrato da Ciro verso la rivale, mentre Elisa è andata su tutte le furie per le attenzioni rivolte a Martina.

Il risultato? Un doppio abbandono dello studio in diretta. In un clima di caos totale, Ciro è dovuto correre dietro le quinte nel tentativo disperato di recuperare entrambe, lasciando lo studio momentaneamente vuoto e obbligando la produzione a tornare rapidamente alle vicende del Trono Over.

Riuscirà Ciro a riportare l’ordine o il suo trono finirà con un nulla di fatto? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti pomeridiani su Canale 5.