Uomini e Donne, l’addio al trono over di Sabrina Zago: il colpo di scena

Il dating show di Maria De Filippi è ripartito con le nuove puntate di questa trentesima stagione e senza smentirsi, continua a sorprendere. Nelle scorse registrazioni il Trono Over ha dato il meglio di sé con un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta e che riguarda nello specifico una della dame storiche del parterre, ossia, Sabrina Zago, la quale ha deciso di dire addio al programma.

Una decisione drastica che senz’altro segnerà un punto di svolta nella stagione appena iniziata. La scelta di Sabrina arriva dopo settimane di incertezze, confronti e delusioni sentimentali. Il suo percorso a Uomini e Donne era stato costellato da momenti intensi, ma anche da qualche difficoltà.

Proprio quando sembrava che le cose stessero andando verso una nuova direzione, ecco arrivare una decisione che nessuno si aspettava. A spingerla verso l’uscita è stato un incontro che potrebbe aprire per lei un nuovo capitolo, anche se lontano dalle telecamere.

Sabrina lascia lo studio: un addio che nessuno si aspettava

Durante la registrazione di martedì 7 ottobre, Sabrina Zago ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme a Nicola, un cavaliere conosciuto da poco ma con cui sembra essere nata un’intesa speciale. Il pubblico presente ha accolto la notizia con stupore, soprattutto perché fino a poco tempo fa tra i due non si percepiva un legame così profondo. Pare che sia stata la stessa Maria De Filippi a incoraggiare la coppia a vivere questa conoscenza lontano dallo studio, per capire se tra loro possa davvero nascere qualcosa di importante.

Nicola, inizialmente titubante, avrebbe accettato la proposta della conduttrice, anche se il suo atteggiamento è apparso incerto. Sabrina, invece, si è mostrata convinta e serena nella sua scelta, desiderosa di dare una possibilità concreta ai sentimenti che sta iniziando a provare. Un colpo di scena che riaccende la speranza nel pubblico: dopo tante delusioni, la dama potrebbe finalmente aver trovato la persona giusta.

Le nuove registrazioni, però, non si sono fermate all’addio di Sabrina. Al centro dello studio sono tornati Cinzia Paolini e Mario Lenti, che hanno continuato la loro frequentazione tra alti e bassi. Il cavaliere ha regalato un abito alla dama, gesto che ha fatto discutere e scatenato commenti da parte di Gemma Galgani e Magda, pronte a criticare le scelte dell’uomo. Anche Magda e Sebastiano sembrano proseguire la loro conoscenza, mentre Agnese De Pasquale lascia trapelare un possibile ritorno di fiamma con Federico Mastrostefano.

Nel frattempo, il trono classico non è stato da meno in fatto di tensioni. Cristiana Anania ha deciso di conoscere un nuovo corteggiatore, Simone, scatenando la gelosia di Federico, che ha abbandonato lo studio. La tronista, decisa a chiarire, lo ha seguito dietro le quinte, ma il gesto non ha placato le polemiche. Anche Sara Gaudenzi ha vissuto momenti di tensione con Marco, con cui il confronto si è trasformato in una lite accesa, spingendola poi a uscire con un nuovo corteggiatore.