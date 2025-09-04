Uomini e Donne, la dama del trono over al pronto soccorso. Cosa è successo

Uomini e Donne, l’amatissima dama e la sua corsa al pronto soccorso. Il racconto dei fatti.Paura vera per i telespettatori del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera impeccabile dalla Regina Indiscussa delle Reti Mediaset, ovvero la divina Maria De Filippi. Difatti una delle protagoniste del programma è corsa di recente

Uomini e Donne, l’amatissima dama e la sua corsa al pronto soccorso. Il racconto dei fatti.

Paura vera per i telespettatori del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera impeccabile dalla Regina Indiscussa delle Reti Mediaset, ovvero la divina Maria De Filippi. Difatti una delle protagoniste del programma è corsa di recente al pronto soccorso. Chiaro che la notizia che ha fatto capolino sui Social, per poi diffondersi pian piano, a macchia d’olio a lasciato sconvolti i suoi sostenitori, soprattutto quelli della prima ora.

Parliamo di una bellissima dama, nonché di una rappresentante del parterre femminile del Trono Over che da quando entrato, ormai moltissimi anni fa, a far parte dello show ha più volte rubato la scena a quello Classico. In ogni caso al suddivisione tra i due non è più così netta e gli scambi fra di loro sono tantissimi. E, come ci dimostra, ad esempio, la presenza del simpatico Federico Mastrostefano, ex tronista, nel gruppo dei cavalieri, ci sono anche ritorni e scambi di ruolo nel corso del tempo.

E ora che sono partite le registrazioni della nuova stagione si sa che le vicissitudini tra dame e cavalieri, sia storici che nuovi, sta tenendo banco fin dalle primissime battute. Tuttavia la dama che non è stata affatto bene e che, come abbiamo già detto, è dovuta ricorrere al pronto soccorso non è presente da un po’ in studio. E’ tornata nella sua Avellino e svolge il mestiere di insegnante di fitness.

Uomini e Donne, la corsa al pronto soccorso di Daniela Manganaro

Si tratta dell’elegante Daniela Manganaro che aveva lasciato il segno nei cuori palpitanti dei fan del programma per il suo caratterino bello tosto e pepato. La donna, in una Storia condivisa sul suo Profilo Ufficiale Instagram, ha fatto sapere di essere stata punta da una vespa da lei stessa definita come degenerata. Profondamente spaventata ma anche attenta alla sua salute, ha deciso di recarsi prontamente al pronto soccorso per poi pubblicare il referto, una volta tornata nella sua dimora.

Lei ha parlato di una grande sofferenza. Ora è a riposo ma sta bene anche se, chiaramente, non dimenticherà da un giorno all’altro quello che le è successo. Tuttavia la dama non ha mai perso del tutto il suo proverbiale luminoso sorriso che da sempre la contraddistingue e sul quale lei ama soffermarsi anche nei momenti più complicati e bui. Non per nulla come frase chiave del suo Profilo Instagram ha scelto: “Bisogna sempre indossare un sorriso prima di vivere”. E così anche ora, dopo questa antipatica, disavventura, come ha lei stessa affermato, ” non molla”.