L’ex tronista racconta sui social di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il volto di Uomini e Donne pubblica un video dall’ospedale e rassicura i fan sulle sue condizioni.

Uomini e Donne, incidente per il protagonista: gli aggiornamenti dall’ospedale

Momenti di apprensione per Jack Vanore, ex tronista e volto noto di Uomini e Donne, che ha raccontato qualche giorno fa sui social di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

A dare la notizia è stato lo stesso imprenditore attraverso un breve video pubblicato su Instagram, nel quale appare disteso su una barella mentre attende di sottoporsi agli accertamenti medici.

Nel filmato Vanore ha spiegato ai suoi follower di aver avuto un incidente in auto. Pur non entrando nei dettagli della dinamica, ha rassicurato sulle sue condizioni, precisando di non aver riportato fratture o traumi gravi.

L’episodio, tuttavia, gli ha provocato un forte spavento.

Il racconto dall’ospedale

Attraverso i social, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso alcuni momenti successivi all’incidente. Nel video pubblicato su Instagram appare immobilizzato su una barella, in attesa degli esami necessari per valutare il suo stato di salute.

Vanore ha raccontato di aver vissuto momenti di grande confusione subito dopo l’impatto, senza avere inizialmente chiaro quali potessero essere le conseguenze dell’incidente. Nonostante l’assenza di lesioni serie, ha ammesso di essere rimasto molto scosso dall’accaduto.

Nel suo racconto ha inoltre ricordato un episodio avvenuto durante l’attesa in ospedale. Un altro paziente si sarebbe avvicinato per confidargli alcune difficoltà personali. Vanore ha spiegato di averlo ascoltato, nonostante la situazione delicata che stava vivendo.

Lo spavento dopo l’incidente

Nei giorni successivi all’episodio, l’imprenditore ha dichiarato di essere ancora provato da quanto accaduto. Pur evitando di fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, ha sottolineato la necessità di prendersi del tempo per recuperare serenità dopo il trauma.

Vanore continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi follower sui social, dove è seguito da migliaia di utenti che negli anni hanno continuato a seguirlo anche dopo il suo addio alla televisione.

La vita lontano dalla televisione

Dopo l’esperienza come tronista e opinionista a Uomini e Donne, ha progressivamente scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Oggi si dedica principalmente all’attività imprenditoriale nell’azienda di famiglia.

Negli anni scorsi aveva inoltre parlato pubblicamente di un periodo difficile legato alla salute, spiegando di aver affrontato una patologia autoimmune. Una condizione che lo aveva costretto a rallentare le attività lavorative e a concentrarsi sulla cura.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Vanore, la situazione è oggi sotto controllo e gli ha permesso di tornare alla normalità, riprendendo anche l’attività sportiva.