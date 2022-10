Ida e Riccardo, ancora scintille nello studio di Uomini e Donne. Durante l’ultimo ballo in studio, Riccardo ha chiesto a Ida di uscire con lui proprio nella stessa sera. Le immagini sono state mostrate durante la puntata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022. L’uomo, poco dopo, era già seccato perché la donna stava temporeggiando sulla risposta in merito all’uscita insieme. Lei ha chiesto del tempo per pensare e poi ha rifiutato, per la sera stessa, un incontro con l’uomo.

Al centro studio, Riccardo ha ribadito di aver sentito di volerla invitare a cena per “un insieme di emozioni”. Il rifiuto di Ida scatena una nuova discussione dell’ex coppia: “Io non sono una cinica. Vivo di sensazioni, a me è arrivato quel momento, non ti ho detto “No” immediatamente ma era quella la mia risposta. Dopo due ore, poi, ti ho detto di no” specifica Ida che chiarisce quello che parrebbe essere un chiaro stop ai tentativi di recuperare un rapporto: “Ho capito che la nostra storia è finita. La mia posizione l’ho presa“.

Interviene Tina per chiedere a Riccardo cosa stesse cercando da lei. Ida prende la parola al posto suo: “A maggio ho sperato in un ritorno con te. Poi, dopo l’estate, ho capito qui, dove è nato, che tutto è finito. Mi sono svuotata, liberata, la nostra storia è stata bellissima, bruttissima… ma poi la nostra storia è andata. Oggi sono molto tranquilla, anche vedendoti davanti. Mi baso su quello che sento”

Gianni gli domanda il senso dell’invito ad uscire a cena con Ida, Riccardo non risponde ma è la stessa identica domanda che si è posta lei: “Non capisco quell’invito”. Per volerci riprovare? Lui timidamente dice: “Mi sembrava giusto, in quel momento, in cui mi sono emozionato, farti un invito a cena e uscire con te” e l’ex compagna evidenzia ancora una volta la sua chiusura: “Volevi uscire per le emozioni e le sensazioni ma, mi dispiace, per te, non esco più. Sono sempre stata qua ad aspettarti… Oggi no“.

Gianni non comprende il motivo per cui Riccardo se la stia prendendo così tanto (quando proprio lui ha invitato Ida ad essere onesta e trasparente). I due continuano a punzecchiarsi, quasi come se sotto sotto volessero trovare un modo per trovare la soluzione. La tensione però non lo consente: “La storia è finita” lei risponde “Assolutamente sì” “Questi confronti, nonostante ci sia ancora un distacco, servono a me e te per capire cosa c’è tra di noi“.

Tina e Gianni continuano a storcere il naso “Questa è la storia infinita” dice l’opinionista convinto che le loro discussioni occuperanno altre puntate. Poco dopo Ida esce dallo studio, ancora una volta innervosita dalla lite (QUI il video tratto da Witty Tv).