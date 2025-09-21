Uomini e Donne, Ida Platano torna dopo un anno e mezzo? Cosa sappiamo della nuova stagione

La nuova stagione di Uomini e Donne è prossima al debutto: il 22 Settembre Maria De Filippi tornerà alla guida del daytime più popolare della tv e come di consueto non mancheranno i colpi di scena. Le registrazioni delle prime puntate sono state realizzate tra fine agosto e i primi di settembre e in rete sono state condivise le prime anticipazioni. Confermata la presenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, e alcuni volti doc del trono over: tra questi Gemma Galgani.

Inoltre sono state resi noti i nomi dei nei tronisti che sono Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island e Cristiana Anania. Rosario Guglielmi, ex fidanzato del reality dei sentimenti, ha prima ricevuto l’offerta di sedersi sul trono, ma alla prima registrazione è stato deposto a causa della segnalazione della sua ex Lucia, che ha rivelato di aver avuto un rapporto con lui. Una scena che ha echeggiato online che ha posto l’ex coppia di Temptation Island al centro di diverse polemiche.

Previsto anche il ritorno di Barbara De Santi che durante l’estate ha chiuso la sua relazione con Ruggero D’Andrea. I due si sono confrontati in studio, ma non sono riusciti a superare le problematiche tra loro. L’ex cavaliere ha poi lasciato il programma mentre Barbara ha accettato di rimanere. Diversamente Gemma ha conosciuto il padre di Claudia Lenti, ma quest’ultimo non le ha dato l’esclusiva ed è uscito anche con Magda. Cosa che ha infastidito la dama torinese.

Uomini e Donne, grandi ritorni in studio: ecco di chi si tratta

Secondo quanto anticipato da diverse fonti autorevoli la nuova edizione di Uomini e Donne sarà caratterizzata da grandi ritorni. L’ex tronista Federico Mastrostefano è stato convocato da Luana Nicchiniello, che ha chiesto di conoscerlo. Mastrostefano farà parte del trono over. Si parla anche del ritorno in studio di altri due ex tronisti: uno potrebbe essere Gianmarco Steri, che ha concluso la relazione con Cristina Ferrara, mentre l’altro nome accreditato è quello di Salvatore Angelucci di cui si è parlato recentemente a causa del suo presunto flirt con Madalina Ghenea.

I rumors sulla nuova platea di Uomini e Donne sono davvero molti, ma alcuni non hanno trovato nessun fondamento. Tuttavia non sono escluse sorprese e colpi di scena che potrebbero essere legate all’ultima edizione di Temptation Island. Le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione hanno ottenuto una popolarità inaspettata che li potrebbe catapultare in diversi contesti tv.

Ida Platano torna al trono over?

Tuttavia il dubbio insistente che riguarda Uomini e Donne coinvolge una dell’ex protagoniste del daytime: niente meno che Ida Platano. L’ex dama, ma anche ex prima tronista del trono over, ha lasciato il programma da più di un anno, ma la sua popolarità negli ultimi mesi è stata in ascesa. Il che potrebbe riportarla direttamente in studio. Ida Platano tornerà a Uomini e Donne?

A quanto pare per il momento la parrucchiera ha diversi impegni, oltre ad occuparsi del suo salone, e non ha in programma di tornare in tv. Tuttavia l’ex dama potrebbe accettare di riprendere la sua esperienza a Uomini e Donne nella seconda parte della stagione. Ida non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma il trono over potrebbe presto tornare tra i suoi progetti.