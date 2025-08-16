Uomini e Donne, Gianmarco Steri al Grande Fratello? Cosa emerge

Uomini e Donne, l’ex tronista Gianmarco Steri al Grande Fratello? Come stanno veramente le cose.Dal dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato non solo delle Reti Mediaset ma della Tv Italiana in generale al GF, potremmo dire. E il fatto, se ci pensiamo un attimo, non è così strano. Basti pensare a Luca

Uomini e Donne, l’ex tronista Gianmarco Steri al Grande Fratello? Come stanno veramente le cose.

Dal dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato non solo delle Reti Mediaset ma della Tv Italiana in generale al GF, potremmo dire. E il fatto, se ci pensiamo un attimo, non è così strano. Basti pensare a Luca Salatino che dopo la sua esperienza in primis come corteggiatore e in secundis come tronista, è volato dalla corte di Maria De Filippi a quella di Alfonso Signorini.

Adesso però si mormora che possa essere l’affascinante Gianmarco Steri a poter entrare nella Casa Più Spiata d’Italia per l’immensa gioia delle sue numerosissime ammiratrici che, soprattutto negli ultimi giorni, continuano a chiedersi, interfacciandosi sui Social, Instagram in particolare, come stia andando la sua storia con la bellissima Cristina Ferrara, corteggiatrice scelta dal tronista.

Sovente infatti si è mormorato di un momento di crisi fra i due che poi è stato smentito anche se poi basta davvero poco per far riaffiorare il chiacchiericcio al riguardo come una vacanza non condivisa. Tra l’altro il runors che vorrebbe vedere protagonista della nuova e super attesa edizione del Grande Fratello in versione Vip anche la splendida Martina De Ioannon che, inizialmente, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, Steri ha corteggiato prima di salire sul trono, ha reso il tutto ancora più appetitoso soprattutto per i veri amanti del Gossip nostrano.

Gianmarco Steri al GF, cosa emerge ora

Adesso però emerge una notizia molto interessante riguardo alla possibile partecipazione di Gianmarco al GF. A parlarne in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram è l’accorto Lorenzo Pugnaloni. Secondo l’esperto l’ex volto di Uomini e Donne dopo la scelta avrebbe insistito parecchio per partecipare al famoso format condotto, nella versione Vip, da Alfonso Signorini.

Avrebbe anche affrontato il provino ma per ora non ci sarebbe nulla di certo a riguardo. Tuttavia lui sostiene che ” se lo chiameranno è perché non avranno nulla di meglio”. Insomma, a detta sua “non farebbero i salti di gioia per averlo”. A festeggiare, sempre secondo Pugnaloni, per la sua partecipazione al Grande Fratello sarebbero, però, i suoi amici, molti dei quali si sono fatti conoscere partecipando tra il pubblico a Uomini e Donne non solo nel momento clou della scelta, trasmessa in prime time su Canale 5.

Per quanto concerne la storia con Cristina non si sbilancia molto e conclude il discorso con un laconico ” Vedremo”. Della serie se sono ancora fiori fioriranno, altrimenti era solo un calesse. Insomma, ai posteri l’ardua sentenza.