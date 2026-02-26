Colpo di scena inaspettato al trono over di Uomini e Donne. Dopo settimane di liti e incomprensioni con Sebastiano Mignosa, la dama Elisabetta decide di lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, Elisabetta lascia il trono over. La reazione di Sebastiano è immediata: il colpo di scena

Martedì 24 febbraio, negli studi di Uomini e Donne, è stata registrata una nuova puntata del celebre dating show condotto da Maria De Filippi ed è stata segnata da importanti sviluppi, tra cui alcuni addii nel trono over, come riportato in esclusiva dal giornalista Lorenzo Pugnaloni.

Sebastiano e Elisabetta, la decisione inaspettata dopo le liti

La puntata si apre con Elisabetta, che decide di lasciare il programma. La dama, però, precisa che non si tratta di un addio definitivo, ma piuttosto di una pausa. La sua mente, infatti, è concentrata su altri aspetti della sua vita, e non vuole rischiare di ingannare i corteggiatori che avrebbe incontrato.

Subito dopo, anche Sebastiano Mignosa, che qualche settimana fa aveva tolto l’esclusiva a Elisabetta, decide di abbandonare lo studio, dichiarando che non ha senso proseguire nel programma. La serie di abbandoni prosegue con la dama Sabrina, che poco dopo lascia il parterre.

Marina esplode in studio: tensione alle stelle. Gli sviluppi del trono classico

Uno dei momenti più tesi della puntata riguarda Marina, che esplode in studio dopo un durissimo attacco da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama, visibilmente agitata, esce dallo studio urlando. Ma imprevisti e colpi di scena non sono mancati nemmeno al trono classico.

Si assiste, infatti, a un confronto tra Sara e Alessio, che decidono di chiarire le loro incomprensioni. La corteggiatrice si reca nel camerino di Alessio per discutere e cercare di mettere da parte le divergenze, riuscendo infine a fare pace. Tuttavia, la situazione si complica quando Matteo, altro corteggiatore di Sara, solleva una piccola discussione, sostenendo che la ragazza mostri un diverso atteggiamento nei suoi confronti rispetto a quello che ha con Alessio.

Nel frattempo, Ciro Solimeno e Martina vivono un momento intenso durante la loro esterna. I due si concentrano sull’approfondire la conoscenza reciproca, e tra sguardi complici e dialoghi sinceri, Martina chiede a Ciro cosa ne pensi veramente di lei. La risposta del tronista è decisa: per lui, in alcune situazioni, è meglio agire d’istinto piuttosto che riflettere troppo. Pochi istanti dopo, il loro incontro sfocia in un bacio appassionato.

In studio, Ale, altra corteggiatrice di Ciro, esprime la sua frustrazione per non essere riuscita ad aprirsi con lui nello stesso modo in cui ha fatto Martina. Ale ritiene che Ciro si sia mostrato più spontaneo e profondo con Martina, e sottolinea come, durante l’esterna, il tronista abbia parlato della sua famiglia, rivelando un lato personale e intimo che con lei non è ancora emerso.