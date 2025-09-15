Uomini e Donne, volano stracci tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari. Il racconto dei fatti.

Uomini e Donne, è “guerra” tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari: c’entra Uomini e Donne

Tensione a mille tra l’ex naufrago e la biondissima opinionista di Maria De Filippi. E viste le lingue assai taglienti dei due non c’è da meravigliarsi del fatto che si daranno a lungo filo da torcere. A quanto pare l’argomento, o meglio, il terreno di discussione, sarebbe Uomini e Donne. Ed è ovvio che adesso è un ambito più caldo che mai visto che ormai sono partite ufficialmente da qualche giorno le registrazioni della nuova stagione. E con esse puntuali come un orologio svizzero anche le anticipazioni e potenti rumors che solleticano sempre l’appetito dei più curiosi.

Quel che sappiamo, oltre all’arrivo di nuovi tronisti quali l’ex tentatore Flavio Ubirti e la speaker radiofonica siciliana Cristiana Anania, ci sono stati grandi ritorni nel mitico Trono Over così come la conferma, nel parterre degli opinionisti, di Tinì Cansino, Gianni Sperti e di Tina Cipollari. Quest’ultima, tra l’altro, è apparsa fin dalle primissime battute molto agguerrita, in particolare nei confronti della sua nemica numero uno in studio. Stiamo, ovviamente parlando, della dama Gemma Galgani.

Ora però, come giustamente poco fa accennato, avrebbe un nuovo acerrimo nemico. Difatti sarebbe ” in guerra” con Mario Adinolfi che, esattamente come lei, possiede un bel caratterino ed è pure un vulcano di idee, battute e proposte. Adesso sui Social i due se le stanno cantando e pure alla grande.

Il botta e risposta tra la Cipollari e Adinolfi

Intervistato in questi giorni da Lorenzo Pugnaloni per la sua Casa Lollo, l’ex naufrago ha dichiarato: “Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”. Ovvio che la replica, assai pungente, della Cipollari non si è fatta attendere.

“No grazie siamo al completo“, queste le sue parole secche e semplici ma che, nel contempo, non ammetterebbero una replica. Fatto sta che Adinolfi ha voluto comunque replicare: “Questo Paese è divertentissimo, uno fa una battuta con il sorriso sulle labbra nello spazio gestito dall’ottimo Lorenzo Pugnaloni (“Vorrei fare la seconda voce maschile a Uomini e Donne, il secondo di Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è di Tina Cipollari”) e le baronie televisive subito prendono d’aceto, temono, si blindano…”, ha iniziato così il giornalista il suo discorso al riguardo su Instagram.

Immediatamente dopo ha aggiunto: ” Tranquilla Tina, il tuo regno trash resta intangibile, certe vette non sono raggiungibili. God save the Queen. Quando però Maria vorrà far volare un po’ più in alto alcuni programmi di cui io sono fan sfegatato ma che dopo anni possono e forse persino devono farlo, io mi propongo di darle qualche idea. Gratis o meglio pro bono, come si dice, cioè per il bene. Del Paese”.