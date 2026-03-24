Uomini e Donne, che fine ha fatto Ida Platano? Oggi completamente diversa

Ida Platano, una delle dame più amate di Uomini e Donne, ha deciso di allontanarsi ormai anni fa dal programma dopo aver concluso la sua esperienza al trono over.

La sua storia sentimentale e il suo percorso televisivo sono sempre stati sotto i riflettori, ma oggi l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha scelto di fare un passo indietro e dedicarsi ad altro.

Dopo aver rifiutato l’invito a tornare nel parterre, la parrucchiera siciliana, trapiantata a Brescia, ha deciso di concentrarsi sulla sua vita privata e professionale, mantenendo comunque un legame con il suo pubblico attraverso i social.

La vita di Ida Platano lontano dalle telecamere: un nuovo amore e il suo salone

Ida Platano continua a essere molto attiva sui suoi profili social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e parte della sua attività lavorativa. Dopo aver lasciato Uomini e Donne, la Platano ha trovato un nuovo equilibrio, mantenendo comunque la sua passione per la bellezza e la cura dei capelli.

Gestisce un salone di parrucchiere, che è diventato uno dei suoi punti di riferimento professionali. La sua attività è seguita anche da molti personaggi del mondo dello spettacolo, che la visitano regolarmente, dimostrando il suo continuo successo nel settore.

Nonostante sia molto riservata sulla sua vita privata, Ida ha recentemente parlato di un nuovo amore, pur non rivelando dettagli sulla persona in questione.

Ha scelto di mantenere il massimo riserbo, probabilmente per proteggere la sua relazione lontano dai riflettori. Questo nuovo capitolo della sua vita è stato accolto con entusiasmo dai suoi follower, che l’hanno sempre sostenuta nel corso degli anni.

Al momento, non è chiaro se la relazione sia ancora in corso o se abbia subito cambiamenti, ma Ida ha comunque voluto tranquillizzare i suoi fan, sottolineando la sua serenità.

Le critiche sul suo aspetto fisico e la nuova vita

Recentemente, la Platano è stata vittima di vili attacchi social. Dopo aver postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva con le gambe scoperte ha ricevuto commenti che offensivi sulla sua forma fisica. La dama ha deciso di rispondere e ha confessato di soffrire di una patologia chiamata Lipedema alle gambe. Ultimamente ha pubblicato delle foto attraverso le quali mostra fiera la sua nuova silhouette.