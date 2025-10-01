Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si dichiara ma in studio accade di tutto

Gemma sarà al centro delle prossime puntate dello show di Maria De Filippi. L’ arrivo di Mario Lenti sta facendo battere forte il cuore alla storica dama

La nuova edizione di dating show di Maria Di Filippi è decollata con nuove scoppiettanti dinamiche tra i protagonisti. Le anticipazioni annunciano che questa settimana ci saranno momenti e reazioni inattese, in particolare per uno dei volti storici del Trono Over: Gemma Galgani. La dama torinese, ormai volto fisso da oltre 10 anni , torna a far parlare di sé con gesti e dichiarazioni che rischiano di accendere nuove tensioni in studio.

Dopo la breve conoscenza con Pasquale, interrotta senza troppe esitazioni, Gemma sembra aver trovato un nuovo interesse: Mario Lenti. Le anticipazioni rivelano che la dama deciderà di dichiararsi e uscire in esterna con lui, mostrando un entusiasmo che senz’altro coinvolgerà anche il pubblico a casa. Nonostante l’inizio promettente, non mancheranno momenti di imbarazzo e confronto: Mario non è del tutto esclusivo e frequenta anche un’altra dama, Magda, scatenando inevitabilmente la gelosia di Gemma. Ma chi è il nuovo cavaliere?

Mario Lenti, nato nel 1953 e originario di Talsano, in provincia di Taranto, è un imprenditore edile e vedovo dal 2024. Ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, alla ricerca di nuove emozioni e connessioni sentimentali. Non è nuovo al mondo del programma solo indirettamente: è infatti il padre di Claudia Lenti, ex dama che ha avuto una storia con Alessio Pili Stella. Proprio Claudia ha condiviso recentemente sui social immagini dell’esterna del padre con Gemma, commentando con un cuore e la semplice parola “Papà”. Mario ha anche un profilo Instagram, poco attivo, con circa 88 follower.

Gemma e Mario: un primo approccio dai risvolti inattesi

L’uscita tra Gemma e Mario sarà ricca di momenti significativi. Dopo un invito a ballare in studio, la dama convincerà il cavaliere a concedersi una cena insieme, subito dopo le riprese. Durante questo appuntamento, Mario inizierà a parlare di emozioni e sensazioni, suscitando entusiasmo nella Galgani. Tuttavia, la prudenza del cavaliere emerge chiaramente: intende continuare a conoscere altre donne, e la presenza di Magda sul suo percorso non è un dettaglio da poco.

Parallelamente alle vicende di Gemma, i tronisti si troveranno a fare i conti con le prime difficoltà. Flavio, ad esempio, sarà al centro delle critiche da parte di alcune corteggiatrici che lo giudicano poco incisivo e troppo simile nei comportamenti con tutte. L’ex tentatore reagirà con decisione, mostrando l’uscita a chi non manifesta fiducia nel suo percorso, confermando il carattere determinato che lo contraddistingue.

Cristiana, invece, approfondirà la conoscenza con Jakub, pur nutrendo dubbi sulle reali intenzioni del corteggiatore, complici alcuni dettagli del suo passato televisivo. Ma le sorprese non finiscono qui. I fan infatti seguiranno sicuramente con particolare interesse eventuali chiarimenti tra Federico e Agnese, dopo il piccolo incidente della scorsa settimana.