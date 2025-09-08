Uomini e Donne, al trono over il padre di un’ex dama (e Gemma ha già perso la testa)

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne sono ufficialmente iniziate da pochi giorni, ma già si prospettano numerose novità. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, tra i protagonisti più attesi figura ancora una volta la storica dama torinese Gemma Galgani, che continua a far parlare di sé e delle sue vicende sentimentali all’interno del programma.

Gemma Galgani: una nuova cotta (con nuova delusione)

La bionda dama ha intrapreso una conoscenza con Mario Lenti, nuovo cavaliere del parterre maschile e padre dell’ex dama Claudia, uscita dal programma lo scorso anno dopo una breve storia con Alessio Pili. Le prime esterne tra Gemma e Mario sembrano già aver creato complicità: in una di queste, infatti, tra i due è scattato un bacio, segnale che la dama torinese sembra essere particolarmente coinvolta.

Tuttavia, non mancano i primi attriti. Secondo gli spoiler, Gemma avrebbe reagito con gelosia alla decisione di Mario di conoscere anche la dama Magda, dando vita a battibecchi e frecciatine che promettono scintille nelle prossime registrazioni. L’intreccio sentimentale si annuncia quindi ricco di colpi di scena, confermando ancora una volta Gemma come protagonista assoluta del programma.

Prime mosse nel trono classico

Anche per il trono classico la stagione si apre con interessanti sviluppi. Il nuovo tronista Flavio Ubirti, già noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island in veste di tentatore, ha scelto di portare in esterna Denise, creando immediata curiosità tra i fan. La tronista Cristiana, invece, ha trascorso del tempo con Manuel, mentre non ha avuto alcun incontro con Jakub, lasciando intendere che al momento i suoi interessi siano concentrati altrove.