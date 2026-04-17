Agnese De Pasquale e Roberto Priolo al capolinea? L’ex dama di Uomini e Donne rompe il silenzio sulla crisi con un video sfogo

Uomini e Donne, Agnese e Roberto sono in crisi? Lei rompe il silenzio e rivela un dettaglio delicato

Brutte notizie dal fronte Trono Over. Se pensavate che l’uscita di scena mano nella mano tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo fosse il preludio al più classico dei “vissero felici e contenti“, i social della dama hanno appena servito un brusco risveglio.

La favola nata negli studi di Uomini e Donne, quella che avrebbe dovuto culminare in un matrimonio in pompa magna nel 2027, sta scricchiolando sotto il peso di incomprensioni che, invece di restare tra le mura domestiche, sono diventate di dominio pubblico.

Agnese, da sempre abituata a usare Instagram come un confessionale senza filtri, ha dato il via a un valzer di post e commenti che profumano di maretta profonda.

“Io tonda, tu quadrato”, scrive lei, dipingendo il ritratto di due caratteri che oggi sembrano scontrarsi invece di incastrarsi.

Se da una parte c’è la voglia di lottare, dall’altra emerge la sofferenza di Roberto, che attraverso messaggi social racconta a sibillino il percorso di una storia tutt’altro che tranquilla.

La crisi paventata, il post Uomini e Donne: Agnese fa chiarezza in queste ore

Nelle ultime ore la tensione è salita ulteriormente. Agnese è tornata a metterci la faccia con un video dai toni piuttosto cupi, parlando apertamente di un momento critico personale che sta inevitabilmente travolgendo anche la stabilità di coppia.

Non si tratta più solo di battibecchi da tastiera: la dama ha ammesso che questo periodo complesso serve a capire se, al di là dell’attrazione iniziale, i due possano davvero rappresentare l’uno per l’altra il futuro desiderato.

“Sono qui a farvi un video senza filtri e trucchi, perchè questa sono. Ammetto che è un momento un pò difficile, sia personale che di coppia. Ci stiamo conoscendo e in questo periodo ci sono cose bellissime, ma anche cose che ci stanno portando a interrogarci se da qui a un futuro possiamo essere l’uno per l’altra ciò che cerchiamo e desideriamo. Tutto qui. Bisogna capire se le mie vicissitudini personali stanno impattando sul rapporto o se c’è qualcosa nel rapporto che stride e lo stiamo capendo insieme”. ha dichiarato la dama.

Intanto, sui social, i fan della coppia stanno inondando di messaggi sia Agnese che Roberto, con la speranza che il periodo critico rientri quanto prima e che entrambi ritrovino la serenità e il sorriso di sempre.