Unomattina, prima riunione fra Coletta, Carboni e Salini, niente di fatto

Resta tutta in salita la strada che porterebbe ad uno sdoppiamento di Unomattina. Il così detto “Aldebaran“ dello storico programma del mattino di Rai1 è ancora lontano anni luce, per restare nel gergo “stellare” del titolo del nostro celebre post di ormai tanto tempo fa. Stando a quello che apprendiamo ieri si è svolta una riunione fra il direttore della Rete 1 Stefano Coletta, il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, riunione a cui sarebbe stato presente anche l’attuale amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini.

Il tema di questa riunione è stato Unomattina e precisamente quel che sarà del programma del mattino di Rai1 per la prossima stagione televisiva. Non è un mistero che il direttore di Rai1 Stefano Coletta vorrebbe lo spacchettamento di Unomattina dal prossimo autunno, con una prima parte di “hard news” gestita direttamente dal Tg1 ed una seconda parte di soft news mixata all’intrattenimento nelle mani della Rete 1. Non è neppure un mistero che il comitato di redazione del Tg1, l’organo sindacale che unisce tutti i giornalisti della testata del primo giornale televisivo italiano, non vuole assolutamente tutto ciò.

Nella riunione di ieri dunque si sono scontrate queste due visioni editoriali su come dovrebbe essere Unomattina 2021-2022. Ovviamente, come trapela da fonti vicine al Tg1, senza sapere come sarà la prossima Unomattina è assolutamente prematuro e pure inutile pensare ai nomi dei conduttori, che evidentemente saranno scelti solo dopo che si troverà una quadra rispetto alla formula del programma.

Riunione solo preliminare quella di ieri fra le parti in causa rispetto alla nuova stagione di Unomattina, una specie di primo contatto, in attesa di riaggiornarsi nelle prossime settimane. Anche per Unomattina estate fumata nera, la testata non ha ancora scelto la partner (o il partner) che dovrebbe affiancare il giornalista del Tg2 Gianmarco Sicuro, designato come conduttore di Unomattina dalla Rete 1. Certo che anche qua, singolare che alla conduzione di Unomattina estate 2021 ci potrebbero essere due conduttori, uno per testata.