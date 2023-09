Per descrivere “Unomattina in Famiglia“, ripartito sabato 16 settembre 2023 con la nuova edizione, aggettivo migliore non può che essere “corale”. Dopo l’abbandono di Tiberio Timperi, passato alla conduzione de “I fatti vostri”, a prendere il suo posto è stato Beppe Convertini, volto rassicurante (e sempre sorridente), affiancato da Ingrid Muccitelli e Monica Setta, L’esordio di questa prima puntata ha confermato la suddivisione in blocchi e argomenti -varie ed eventuali- la struttura del programma. Ognuno ha il proprio spazio e non mancano i momenti in comune, tra numerosi spazi che occupano le due ore di diretta.

La puntata si apre con l’omaggio all’appuntato dei carabinieri a Lampedusa, immortalato -in uno scatto- mentre tiene in braccio una bimba, con una sguardo paterno ricco di affetto. Poi subito, spazio al meteo, a gamba tesa, per le previsioni di tutta la settimana. Un lungo momento che anticipa poi il ritorno -in solitaria- di Ingrid Muccitelli con il tema del giorno. Oggi è quello di due uomini in difficoltà nel mare agitato, durante questa estate, a Ladispoli. Perla e Argo sono i bagnini eroi, due cani che hanno salvato i bagnanti in pericolo. Si parla di addestramento per imparare a salvare le persone, con i rappresentanti della Scuola Italiana Cani da Salvataggio e i due cuccioloni in studio.

Torna poi la cronaca rosa con Gianni Ippoliti, per il 21esimo anno. Tre notizie principali: le prime foto degli alieni, il matrimonio più breve della storia e le dichiarazioni di Carlo Verdone -polemico e ironico. sull’uso della persone che si chiamano “Bianca” (cit.). Si parla di Arisa che cerca marito sul web, con l’ironia di Ippoliti che commenta il gossip. E il clima al tavolo è leggero e complice della rubrica. I conduttori fanno da spalla ai commenti, alcuni incisivi, altri meno.

Gli spazi vengono annunciati da una voce registrata per spiegare quello a cui assisteremo. Ma davvero è necessario? E via quindi al gioco da casa con “Fatti e personaggi vicini e lontani” presentato da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini.

Unomattina in famiglia e l’intervista difficile… a Tiberio Timperi

Poi arriva la rubrica “Da vedere, da ascoltare” con Monica Setta, insieme ai colleghi di “Unomattina in famiglia” incentrati su cultura, cinema, televisione, Tiberio Timperi, primo ospite di questa puntata e conduttore de “I fatti vostri”, è stato forse il momento più faticoso di questa prima puntata in diretta.

“Le persone si continuano a frequentare… E’ come entrare in una casa dove sono rimasto in affitto per tanto tempo” ha commentato alla domanda sul suo ricordo nel programma. E dopo la clip celebrativa con tutti gli show da lui condotti, il primo commento è stato:

“Manca Sanremo Top”

Ironia un po’ pungente (“Tanti anni, troppi, il suggerimento e cambiare, ogni tanto“) anche rivolta al nuovo padrone di casa, Beppe Convertini, che ha ricordato la nuova avventura di Timperi al timone de “I fatti vostri”. Ma la parole “timone” non è stata approvata dal diretto interessato:

“Una cosa doveva dire e l’ha sbagliata. C’è Michele Guardì al timone”

Tante risate al tavolo durante i commenti di Timperi, un po’ di sensazione di disagio e “cringe” per lo spettatore. Incluso il finale al “Tiberio nazionale” a cui Timperi fa il verso chiosando con “Che saluta lo stivale”.

Si passa poi al tema dell’alimentazione, all’angolo delle notizie positive, buone notizie dal mondo (che abbiamo già visto in molte altre occasioni), al viaggio tra i più giovani con “Maturandi” (e non poteva che essere guidato da Monica Setta, a suo agio con i temi trattati sulla Generazione Z) e i consigli sul risparmio e il riciclo (in tutti i sensi) con il “Chi fa da sé”

Si chiude -tutti insieme- con “Nel blu dipinto di blu” di Modugno in ricordo di Franco Migliacci, scomparso il 15 settembre scorso.

UnoMattina in famiglia è la summa di numerosi temi e argomenti per un risveglio più “soft” e leggere per il pubblico di Rai 1. Un plauso alla scelta di non toccare argomenti di cronaca nera ma di puntare al factual e al concreto. Dai più giovani, passando per il gossip, l’arte e la cultura, il programma punta proprio “alla famiglia” che svetta nel titolo. Gli ingredienti pensati possono accontentare tutti. E il clima sereno della prima puntata è stata la cornice migliore (escludendo un momento solo, indovinate quale).