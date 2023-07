L’affascinante periodo della Guerra Fredda in cui era impossibile fidarsi di qualcuno offre sempre spunti interessanti per film e serie tv. L’ultima, in ordine di tempo, è Una Spia Tra Noi in partenza su Sky Atlantic, on demand e NOW in streaming da lunedì 17 luglio.

Liberamente ispirata al libro di Ben Macintyre “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal”, la serie creata da Alexander Cary (Homeland – Caccia alla Spia) racconta la storia vera della spia inglese Kim Philby che lavorava anche per il KGB e di come il suo migliore amico e collega, Nicholas Elliott, affrontò il tradimento. A dar vita ai due protagonisti nelle sei puntate della miniserie sono Damian Lewis e Guy Pearce. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa torbida storia e perché è da non perdere.

Una Spia tra noi, la trama

La miniserie Una Spia tra noi Un Amico leale fedele al nemico racconta il rapporto tra Elliott ufficiale dell’MI6 e il suo amico e collega Kim Philby conosciuto durante la seconda guerra mondiale, che nel 1963, decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB. Una storia di duplicità, lealtà, fiducia e soprattutto di tradimento. La fuga di Philby condizionò il lavoro dell’intelligence e gli equilibri di quegli anni della Guerra Fredda.

Una Spia tra noi, la recensione

Una Spia tra noi è una miniserie elegante, raffinata, classica per stile meno per costruzione. Un titolo che difficilmente attira le masse, ma che farà felici i cultori del genere. Un titolo perfettamente in linea con la programmazione di Sky Atlantic che fa della qualità la sua cifra caratteristica. Se non fossimo in un’era ricca di miniserie in cui per spiccare bisogna sapersi differenziare, avremmo trovato A Spy Among Friends e soprattutto i suoi protagonisti, tra i nominati agli Emmy.

Ho visto lui che spiava loro che spiavano noi che spiava lei. Parafrasando Annalisa Una Spia tra noi è il riassunto ideale di ogni spy story che si rispetti: mai fidarsi di nessuno. Nemmeno degli amici. Lo scopre a proprie spese il povero Elliott interpretato dal sempre impeccabile Damian Lewis costretto a ripercorrere gli anni trascorsi assieme all’amico spia Kim (un perfetto Guy Pearce) mentre viene interrogato dalla stramba Lily Thomas, agente MI5 dai metodi di interrogatorio insoliti ma efficaci. Quanto è vasta la rete di spie nemiche all’interno dei servizi britannici? E quanto sanno gli amici-nemici della CIA?

In Una Spia tra noi non ci si può distrarre un momento perché ogni linea di dialogo è pregna di sottotesti da analizzare parola dopo parola, come un messaggio cifrato tra le linee nemiche. Il fascino degli anni ’60, di queste spie eleganti sempre con un bicchiere e una sigaretta in mano, che usano la mente e non sofisticati ritrovati tecnologici moderni, è un elemento centrale di una miniserie che si guarda per la tensione che si respira nonostante si tratti di una storia nota e facilmente rintracciabile. L’ambiguità di Elliott, la fragilità di Kim quasi costretto a fuggire in Russia, gli infiniti segreti, i silenzi e gli intrecci costruiti da Alexander Cary, rendono Una Spia tra Noi una miniserie da non lasciarsi sfuggire.

Una Spia tra noi, il cast

A reggere Una Spia tra noi sono Guy Pearce nei panni di Kim Philby e Damian Lewis in quelli di Nicholas Elliott, accanto a loro la sorpresa è Anna Maxwell Martin che interpreta Lily Thomas imperturbabile e sarcastica agente MI5 incaricata di interrogare Elliott.

Guy Pearce è Kim Philby

Damian Lewis è Nicholas Elliott

Anna Maxwell Martin è Lily Thomas

Adrian Edmondson è Sir Roger Hollis

Nicholas Rowe è Sir Anthony Blunt

Stephen Kunken è James Jesus Angleton

Monika Gossman è Galina

Radoslaw Kaim è Konstantin Dmitrievich Volkov

Una Spia tra noi, quante puntate sono?

La miniserie è composta da sei puntate. Il rilascio su Sky sarà di due puntate a settimana per tre settimane.

Una Spia tra noi, la storia vera e il libro

Una Spia tra noi è basata sul libro di Ben Macintyre “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal”, non a caso il titolo originale della serie ITVX è proprio A Spy among Friends. Il libro racconta la vera storia di Kim Philby che nel 1963 fuggì in Russia quando si scoprì che era parte di un gruppo di spie che collaborava con il KGB. Alex Cary ha concentrato la miniserie sul racconto delle conseguenze della fuga piuttosto che lavorare sulle ragioni che lo hanno portato a fare il doppio gioco.

Al sito Town & Country l’autore ha spiegato come si sia basato su alcuni scambi avuti con Macintyre e su ricerche fatte in prima persona. Per preparare il personaggio, invece, Guy Pearce ha studiato anche il libro scritto dalla moglie americana di Philby The Spy I Loved. Non essendo un documentario la componente principale del racconto è creativa soprattutto nella parte dei dialoghi tra le spie.

Una Spia tra noi quando c’è su Sky?

L’appuntamento con la miniserie è da lunedì 17 luglio per tre settimane su Sky Atlantic e on demand.

Una Spia tra noi, dove la vedo in streaming?

In Italia Una Spia tra noi è un’esclusiva di Sky quindi è in streaming su NOW.

Una Spia tra noi 2 ci sarà?

No, si tratta di una miniserie, la vicenda si conclude dopo le 6 puntate realizzate.