Una pezza di Lundini verso una seconda serata unica

Una pezza di Lundini, il programma d’intrattenimento di seconda serata che è diventato ormai un appuntamento cult della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità in arrivo. La trasmissione animata da Valerio Lundini, che martedì non è andata in onda, ha ottenuto un buon successo di critica ma con ascolti di certo non stellari, ottenendo una media finora del 2,50% di share pari a 369.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto l’ascolto più alto il 13 di ottobre 2020 con una media di 685.000 telespettatori pari al 3,52% di share, mentre il dato più basso giovedì 1 ottobre 2020 con 135.000 telespettatori e l’1,17% di share. Il pubblico che segue Una pezza di Lundini è formato per più del 50% da telespettatori con una istruzione fra la media superiore e la laurea.

Il programma è andato in onda nel palinsesto di seconda serata della Rete 2 della Rai a macchia di leopardo fra le due e le tre volte a settimana in un orario variabile fra le undici e la mezzanotte. La rete però pare voglia cambiare questa cosa e prossimamente questa trasmissione prodotta in collaborazione con la Stand by me potrebbe avere una collocazione differente.

La direzione della seconda rete della Rai avrebbe infatti intenzione di mandare in onda un unico appuntamento settimanale con questo programma, magari più lungo rispetto a quelli finora prodotti, in una precisa serata. Potrebbe quindi capitare prossimamente, facendo un’ipotesi, che Una pezza di Lundini venga trasmesso, per esempio, il lunedì e solamente il lunedì, per una durata di circa un ora o poco più.

Si cerca in questo modo di dare un appuntamento fisso a questa trasmissione, che quindi non verrebbe cancellata dal palinsesto della seconda rete Rai, ma avrebbe in questo modo una collocazione più precisa, sia per il giorno della settimana, che per l’orario di messa in onda.