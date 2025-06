“Una morte improvvisa”. Tradimento, il ritrovamento drammatico: le anticipazioni delle prossime puntate

I prossimi episodi di Tradimento torneranno nuovamente a tingersi dei cupi colori del dramma. È imminente una morte improvvisa che funesterà gli appuntamenti della dizi turca di Canale 5. Un dolore troppo grande rischierà di spezzare il già fragile equilibrio emotivo di uno dei personaggi di spicco della soap con Vahide Perçin.

Un evento sconvolgente cambierà per sempre la traiettoria esistenziale di alcuni protagonisti di Tradimento. La tragica scoperta porterà sconforto e disperazione; il dolore sembrerà esplodere ancora una volta con tutta la sua forza. Una prova troppo pesante – l’ennesima – è destinata a caratterizzare le trame delle puntate a venire della soap.

Morte improvvisa a Tradimento, nuovo dramma nelle prossime puntate

Nella puntata di mercoledì 11 giugno di Tradimento Tolga e Selin perderanno la bimba appena adottata. Per la giovane madre il dolore stavolta sarà davvero troppo grande da sopportare. La coppia deciderà di prendere in affido una bambina dall’orfanotrofio. I due giovani sposi sceglieranno di condividere la loro felicità con Oltan, che dopo le iniziali titubanze si presenterà a casa del figlio con due regali per la nuora e la piccola nipote.

Oltan regalerà un prezioso bracciale a Selin e una medaglia portafortuna alla nipotina. La felicità sembrerà finalmente aver messo piede a casa di Tolga e della moglie. Ma una tragedia spezzerà la serenità conquistata a caro prezzo. Mentre Oltan e Tolga si troveranno in salotto insieme a Selin e Serra, la bambina dormirà nella sua stanza. Selin andrà al piano superiore per prenderla.

Ma quando metterà piede nella stanzetta la giovane moglie di Tolga sentirà gelarsi il sangue nelle vene. Si accorgerà infatti che la piccola giace priva di vita. Le sue urla di dolore faranno immediatamente capire a Tolga che deve essere successo qualcosa di molto grave. Tutti i presenti si precipiteranno nella cameretta, dove troveranno la piccola ormai morta e Selin completamente fuori di sé.

A Tolga non resterà altro che abbracciare la moglie in lacrime. Qualche settimana prima Selin era già stata provata da un immenso dolore. Un aborto spontaneo le aveva fatto perdere la bimba che portava in grembo, la prima figlia della coppia. Oltre al dolore della perdita, Selin si è vista comunicare dalla ginecologa che non avrebbe più potuto avere figli.

I dolori di Selin e il piano di Oltan

Alla ragazza disperata al pensiero di non poter diventare madre Oltan aveva consigliato di non dire nulla al marito per non rischiare di perderlo. L’imprenditore ha suggerito alla nuora di fingersi ancora incinta al ritorno di Tolga. A risolvere la situazione avrebbe provveduto lui. Le soluzioni di Oltan però non brillano per limpidezza. In che modo pensava infatti di mettere le cose a posto? Nella maniera a lui abituale: con i soldi.

Il cinico piano di Oltan non consisteva altro che in questo: comprare una bambina in America all’insaputa del figlio. Il folle progetto di Kaşifoğlu è fallito miseramente nel momento in cui Tolga ha trovato la pancia finta di Selin andando su tutte le furie per l’inganno perpetrato ai suoi danni dalla moglie con la complicità del padre.