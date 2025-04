Un Professore 3, in arrivo nuovi personaggi: il cast si arricchisce

Sono in arrivo delle novità nel cast di Un Professore 3, la fiction in onda su Rai 1 con protagonista Alessandro Gassman nei panni del professore anticonformista Dante Balestra. Ad ampliare la platea del liceo Leonardo Da Vinci troveremo altri personaggi in questo terzo appuntamento con la serie (diretta stavolta da Andrea Rebuzzi).

Dopo il successo delle prime due edizioni, la terza stagione della serie che oltre ad Alessandro Gassman vede impegnati attori del calibro di Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino sta dunque per tornare. Ancora non è nota la data di messa in onda della fiction. Si sa di certo che il cast sarà completato da alcune new entry di spicco destinate a infoltire le file dei personaggi che ruotano intorno al liceo romano.

Nuovi personaggi in arrivo nel cast di Un Professore 3

I nuovi personaggi di Un Professore 3 saranno una nuova preside, un nuovo professore e un altro allievo. La nuova dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci sarà un volto noto al pubblico televisivo: Nicole Grimaudo, che si calerà nelle vesti di della preside Irene Alessi.

La preside interpretata da Nicole Grimaudo faticherà a scegliere l’approccio da adottare con i ragazzi della scuola: meglio vestire i panni del sergente di ferro o fare proprio un atteggiamento improntato a comprensione e benevolenza? Pugno duro o una posa più “materna” e accogliente? Inutile dire che il nodo da sciogliere non sarà facile per la nuova preside del Leonardo Da Vinci.

La seconda new entry di questa terza stagione di Un Professore sarà Dario Aita, chiamato a prestare il proprio volto a Leone Ricci, il nuovo professore di fisica del liceo. Il giovanissimo Filippo Brogi interpreterà invece Zeno, uno dei nuovi allievi della scuola. Le riprese di Un Professore 3 sono iniziate a Roma da qualche settimana.

Appare verosimile che la stagione numero 3 debutti il prossimo autunno, sempre nella prima serata di Rai 1. La fiction è stata molto seguita e apprezzata dal pubblico. Ma per avere un’idea più chiara della sua collocazione nella programmazione della prossima stagione televisiva di Viale Mazzini occorrerà attendere almeno fino a giugno.

Un Professore 3, chi sono i tre nuovi attori del cast

Nei panni della preside Irene Alessi il pubblico di Un Professore 3 troverà Nicole Grimaudo, attrice siciliana (è nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 22 aprile 1980) che ha esordito in tv nel 1994 partecipando a Non è la Rai. Solo il primo passo verso una densa carriera sul grande e sul piccolo schermo. Ricordiamo solo le parti in Un giorno perfetto, Mine vaganti o Buongiorno papà. È stata protagonista poi in diverse fiction e serie televisive come R.I.S. – Delitti imperfetti, Gino Bartali – L’intramontabile, Medicina generale, Il mostro di Firenze, L’ispettore Coliandro.

È un volto noto al pubblico anche quello di Dario Aita, attore palermitano di 38 anni (classe 1987) capace di conquistare il pubblico con le sue interpretazioni intense. Lo abbiamo visto, tra le altre partecipazioni, in Il segreto dell’acqua e nella fiction Questo nostro amore (nel ruolo di Bernardo Strano). Ha recitato anche nella serie in costume Grand Hotel e nella parte di Rosario ne La mafia uccide solo d’estate. Nel 2019 è entrato nel cast di Don Matteo (dove interpreta Sergio La Cava). Di recente ha lavorato con Paolo Sorrentino nel film Parthenope (2024).

Il terzo nuovo arrivato nella terza stagione di Un Professore è Filippo Brogi, giovane attore fiorentino con una formazione teatrale. È conosciuto al grande pubblico per aver recitato (nel ruolo di Francesco Vicario) in Don Matteo 14 e per la parte di Eugenio, il fidanzato di Camilla nella miniserie in quattro puntate Tutto quello che ho, in onda su Canale 5 con Vanessa Incontrada e Marco Bonini.