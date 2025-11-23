Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg prime immagini dal set: quando vanno in onda i primi episodi

Il momento che tutti i fan di Un posto al sole stavano aspettando è finalmente arrivato. Lo scorso giugno, con un post sui social, Whoopi Goldberg aveva annunciato l’inizio di una nuova avventura professionale sul set di Un posto al sole. Un annuncio che, in breve tempo, era diventato virale anche se non si conosceva la data in cui l’attrice avrebbe cominciato a girare. Quel momento è ufficialmente cominciato e ad annunciarlo è stata la pagina Instagram ufficiale della soap opera di Raitre.

Dopo essere stata la protagonista di film di grande successo, Whoopi Goldberg ha accettato di calarsi nei panni di un nuovo personaggio recitando nella famosissima soap opera italiana girata nella splendida cornice di Napoli. Con il suo talent e la sua semplicità, così, l’attrice si è messa totalmente a disposizione di tutta la squadra della soap.

Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole: il suo personaggio e quando vanno in onda le puntate

Pur essendo un’attrice di fama internazionale, Whoopi Goldberg si è tuffata nella nuova avventura professionale con grande entusiasmo, pronta a sfoggiare il talento che le ha permesso di conquistare l’affetto del pubblico e la stima degli addetti ai lavori. Nelle prime immagini scattate sul set, l’attrice appare concentratissima ad ascoltare le richieste del regista con un copione tra le mani.

Le prime foto dal set mostrano così una Whoopi Goldberg che girerà per Palazzo Palladini, location storica della soap opera di Raitre che, da 29 anni, fa compagnia ai telespettatori. Non ci sono, tuttavia, anticipazioni ufficiali sul personaggio di Whoopi Godlberg di cui si sa solo che interpreterà una turista americana che girerà per Palazzo Palladini per cercare qualcosa. Non si sa, dunque, su cosa verteranno le puntate che la vedranno protagonista.

Le riprese, infatti, sono ancora in corso ma quel che è certo è che la trama di Un posto al sole sarà anche un po’ gialla con un mistero da risolvere. Non mancherà, tuttavia, una vena romantica con un personaggio storico della soap opera di Raitre che potrebbe invaghirsi del personaggio interpretato dall’attrice americana. Ad avvicinarsi alla turista americana potrebbero essere Renato Poggi o Raffaele Giordano. Le puntate di Un posto al sole con l’attrice americana dovrebbero andare in onda a febbraio 2026.

Nel frattempo, il pubblico della soap opera di Raitre può scoprire Stella, un nuovo personaggio pronto a conquistare il cuore di tutti.