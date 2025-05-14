Un Posto al Sole, trame fino a metà maggio: per Manuela una decisione difficile

Gli appassionati di Un Posto al Sole sanno bene che a Palazzo Palladini raramente regna la calma. Tensioni e colpi di scena sono la regola nel condominio più famoso d’Italia. Le prossime trame della storica soap di Rai 3 – sempre più vicina al trentennale di messa in onda – non faranno eccezione a questo schema, destinato a ripetersi ancora.

Questa volta sarà il turno di Manuela, chiamata a prendere una decisione difficile. La gemella di Micaela (interpretata sempre da Gina Amarante) si troverà a un bivio. Manuela dovrà scegliere tra la via della responsabilità e quella di un accompagnamento che però rischia di sconfinare pericolosamente nella complicità. Ecco cosa succederà nelle puntate di Upas fino a metà maggio.

Un Posto al Sole, anticipazioni: decisione difficile per Manuela

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 maggio rivelano che Jimmy deciderà di scappare di casa. Influenzato da Matteo, il figlio di Niko non accetterà la punizione inflittagli dal genitore e andrà di nascosto al concerto del suo rapper preferito. Ad accorgersi del fatto sarà Manuela. La donna così sarà combattuta: dire tutto a Niko o coprire Jimmy?

Nel primo caso l’esito scontato sarà la sfuriata dell’avvocato, ma assecondare Jimmy rischia seriamente di peggiorare le cose. Per la gemella sarà una prova molto complicata. Manuela si troverà tra le mani una vera e propria patata bollente: dovrà decidere come gestire una dinamica familiare potenzialmente esplosiva. Tutto nascerà dalla pessima abitudine di Jimmy e Matteo, nuovamente colti con le mani nel sacco da Viola.

I due ragazzini verranno nuovamente sorpresi dall’insegnante a usare l’intelligenza artificiale per fare i compiti. Cercheranno di farla franca imparando a memoria il testo. Ma non servirà a nulla: Viola mangerà la foglia e li metterà davanti alle loro responsabilità convocando a scuola i genitori. Matteo non reagirà bene alla cosa. Rimasto solo con Jimmy, comincerà a sparlare della professoressa nel tentativo di screditarla.

In quel mentre interverrà Camillo, l’ex migliore amico di Jimmy, che prenderà le difese della professoressa Bruni. Invece di placare gli animi, il gesto di Camillo farà perdere il controllo a Matteo che lo spingerà davanti a tutti, professori compresi. Jimmy, da parte sua, assisterà alla scena senza fare nulla. Così i due compagni dovranno anche rispondere di un atto di bullismo, oltre che della copiatura.

Niko deciderà di punire severamente il figlio per quanto accaduto: niente videogiochi, nessuna uscite con gli amici e soprattutto niente concerto del rapper preferito di Jimmy. A nulla serviranno i tentativi di Jimmy di farsi alleata Manuela e di scaricare tutte le colpe su Matteo. L’avvocato Poggi non vorrà sentire ragioni. A quel punto Jimmy prenderà una decisione drastica: scappare di casa per andare a vedere il concerto che attendeva da mesi.

Manuela però scoprirà tutto e si troverà davanti un bivio: mantenere il segreto sul comportamento di Jimmy e proteggere il nipote oppure andare a raccontare tutto a Niko, lasciando che Jimmy affronti le conseguenze del suo gesto? Per la sorella di Micaela la decisione non sarà affatto semplice.