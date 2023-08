Stasera, lunedì 7 agosto 2023, si apre una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50, subito dopo Via dei Matti n.0, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 7 agosto 2023 (6256)

Messo al corrente da Eugenio Nicotera (Paolo Romano) del fatto che Manuel (Manuel D’Angelo) potrebbe essere in possesso di una pistola, Damiano (Luigi Miele) affronta la ex compagna deciso a capire cosa sia successo. Mariella (Antonella Prisco) fa fatica a mantenere segreta la rivelazione di Castrese (Peppe Romano), e non potendone parlare direttamente con Sasà (Cosimo Alberti), finisce per trovare un insospettabile interlocutore.

