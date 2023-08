Stasera, mercoledì 30 agosto 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento è per le ore 20:50, subito dopo lo speciale dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 30 agosto 2023 (6263)

Rosa (Daniela Ioia) spera di continuare a lavorare per la famiglia Poggi. Damiano (Luigi Miele) avvicina Eugenio (Paolo Romano) nel tentativo di carpire informazioni sulle indagini della procura: il poliziotto tradirà la fiducia di Nicotera? Malgrado rifiuti la proposta di Lara (Chiara Conti) di vivere insieme, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) avverte una distanza ormai incolmabile da Marina (Nina Soldano). Michele (Alberto Rossi) sprona Luca (Luigi Di Fiore) a parlare con Giulia (Marina Tagliaferri) della propria malattia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.