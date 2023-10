Stasera, martedì 3 ottobre 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2023

Un posto al sole: anticipazioni 3 ottobre 2023 (6287)

Deciso a continuare a corteggiare Diana (Sara Zanier), anche a rischio di diventare molesto, Alberto (Maurizio Aiello) riceverà una bella doccia fredda. La vicinanza fra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) farà finalmente esplodere la passione fra loro, ma l’appello di Viola affinché l’uomo lasci l’incarico da infiltrato potrebbe cadere nel vuoto. Reduce dalla festa dei nonni, Renato (Marzio Honorato) proverà una certa nostalgia nei riguardi di Giulia (Marina Tagliaferri), ma poi troverà rifugio nell’amicizia di Otello (Lucio Allocca).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.