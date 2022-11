Anche stasera, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 20:50 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli, giunta alla ventisettesima stagione.

La soap opera ha debuttato nel 1996, andando in onda sempre su Rai 3, inizialmente nella fascia preserale e, successivamente, dal 1999, nell’access prime time della terza rete di Stato. In più occasioni, Un posto al sole è andato in onda anche in prima serata e, in passato, sono stati realizzati anche alcuni spin-off, andati in onda soprattutto durante l’estate.

I personaggi principali della soap opera, quelli che appaiono nella sigla iniziale, sono Silvia Graziani, Michele Saviani, Rossella Graziani, Guido Del Bue, Mariella Altieri, Diego Giordano, Viola Bruni, Ornella Bruni, Raffaele Giordano, Renato Poggi, Giulia Poggi, Angela Poggi, Franco Boschi, Niko Poggi, Bianca Boschi, Irene Sartori, Jimmy Cirillo, Alberto Palladini, Fabrizio Rosato, Marina Giordano, Serena Cirillo, Filippo Sartori e Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni 24 novembre 2022 (puntata 6074)

Tornata a Napoli, Alice (Fabiola Balestriere), nipote di Marina (Nina Soldano), scoprirà un forte interesse per le “bellezze” locali. È il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna (Agnese Lorenzini). Nonostante il supporto della famiglia, Niko (Luca Turco) non sembra però riuscire a superare il dolore e la rabbia per la morte della ragazza.

