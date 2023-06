Stasera, martedì 20 giugno 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 20 giugno 2023 (6222)

L’entusiasmo di Clara (Imma Pirone) per il nuovo lavoro viene stroncato da Alberto (Maurizio Aiello), che non condivide la sua scelta, ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) non prenderà affatto bene la decisione di Clara di rinunciare all’impiego. Nonostante Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) cerchino di far riconciliare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), i due sono sempre più determinati nel continuare a farsi la guerra. Provocato da Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) si renderà conto di desiderare una vita diversa da quella che sta vivendo e a farne le spese sarà la povera Speranza (Mariasole Di Maio).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.