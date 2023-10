Stasera, lunedì 2 ottobre 2023, avrà inizio una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento con la puntata di stasera è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 2 ottobre 2023 (6286)

Incredula e sconcertata dalla rivelazione che la vita di Damiano (Luigi Miele) sia in pericolo perché sta agendo in collaborazione con la polizia, Viola (Ilenia Lazzarin) deciderà di assecondare l’appello di Rosa (Daniela Ioia) per convincerlo a fare un passo indietro? Nel giorno della festa dei nonni, Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca), dopo essersi lamentati per non essere tenuti nella giusta considerazione dai propri familiari, scopriranno di essere circondati da una famiglia unita che vuole loro un gran bene.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.