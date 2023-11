Stasera, giovedì 16 novembre 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 16 novembre 2023 (6319)

Determinata a liberarsi di Lara (Chiara Conti), Marina (Nina Soldano) cerca di convincere Gabriella (Teresa Del Vecchio) ad accettare il suo accordo, ma Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra avere un’idea migliore. Eduardo (Fiorenzo Madonna), in fuga da Tony (Giuseppe Di Gennaro) e dagli altri camorristi, cercherà rifugio a casa di una persona a lui molto cara. Riccardo (Mauro Racanati), spronato da Rossella (Giorgia Gianetiempo), prenderà un’importante iniziativa a lungo rimandata.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.