Anche stasera, giovedì 13 luglio 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 13 luglio 2023 (6239)

Rosa (Daniela Ioia) ha uno scontro con Eduardo (Fiorenzo Madonna), perché vorrebbe liberarsi del borsone che lui le ha fatto nascondere in casa. Giulia (Marina Tagliaferri) offre a Luca (Luigi Di Fiore) la possibilità di trasferirsi temporaneamente alla Terrazza. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) chiede conto a Lara (Chiara Conti) del comportamento di Ida (Marta Anna Borucinska), riferitogli da Serena (Miriam Candurro), Marina (Nina Soldano) approfondisce con Silvana (Anna D’Agostino) le circostanze del suo licenziamento. Speranza (Mariasole Di Maio) è sotto esame e non vede l’ora di partire per le vacanze con Samuel (Samuele Cavallo), ma al ragazzo viene fatta un’offerta molto interessante da Micaela (Gina Amarante).

