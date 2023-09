Stasera, martedì 12 settembre 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 SETTEMBRE 2023

Un posto al sole: anticipazioni 12 settembre 2023 (6272)

I rapporti fra Rosa (Daniela Ioia), gelosa di Viola (Ilenia Lazzarin), e Damiano (Luigi Miele) si fanno sempre più tesi. Viola manifesterà i propri dubbi sulla ex guardia del corpo a Eugenio (Paolo Romano), ma non tutto è sempre come appare. Nonostante Niko (Luca Turco) cerchi di mediare, Giulia (Marina Tagliaferri) si oppone alle intenzioni di Franco (Peppe Zarbo) mentre dedicherà la propria attenzione alla gestione della salute di Bricca. Preoccupata per la sorella, Micaela (Gina Amarante) metterà a punto un piano per distrarre Manuela (Gina Amarante) dallo studio e riportarla allo stile di vita Cirillo, ma le cose non andranno come previsto.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.