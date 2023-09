Stasera, venerdì 1° settembre 2023, dalle ore 20:50, andranno in onda due nuove puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 1° settembre 2023 (6264-6265)

Damiano (Luigi Miele) vive un intimo conflitto interiore. Clara (Imma Pirone) metterà in chiaro con Sabbiese (Fiorenzo Madonna) la sua posizione. Marina (Nina Soldano) dovrà fare di nuovo i conti con la sua solitudine. Un gesto di altruismo di Mariella (Antonella Prisco) nei confronti di Guido (Germano Bellavia) segnerà un’importante svolta nel loro rapporto di coppia.

Ornella (Marina Giulia Cavalli) è in procinto di partire per Barcellona per raggiungere Patrizio. Damiano è sempre più soggiogato dal ricatto di Eduardo. Al rientro dal Portogallo, Riccardo (Mauro Racanati) riceve una notizia che aspettava da tempo, che lo spinge a fare a Rossella (Giorgia Gianetiempo) una proposta molto importante.

