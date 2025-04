Un Posto al Sole, prossime puntate: Claudia pronta a lasciare Guido?

Aria di crisi tra Guido e Claudia? Le prossime puntate di Un Posto al sole – trasmesse su Rai 3 da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio – lasciano intravedere uno scenario del genere, stando alle anticipazioni della “Beautiful italiana”. Piccole incrinature cominceranno a far vacillare un rapporto che malgrado i buoni propositi sembrava destinato fin dall’inizio a traballare pericolosamente.

Troppo distanti i mondi emotivi e caratteriali di Guido e Claudia. Lui, uomo di indole bonaria, tranquillo e abitudinario, fatica a tenere il passo di una donna energica e travolgente come Claudia, una sorta di moto perpetuo che comincia a mettere in crisi la tenuta del vigile urbano di Upas. Claudia potrebbe dunque essere a un passo dall’addio?

Un Posto al sole, anticipazioni: come finirà tra Claudia e Guido?

I mondi troppo distanti di Guido e Claudia faranno emergere tutte le fragilità di una coppia mai veramente affiatata. Le differenze tra i due arriveranno al punto di non poter più essere ignorate. Preso dallo slancio iniziale, Guido si era fatto trascinare più da un ricordo idealizzato che dalla realtà delle cose. Ma il fatto è che il dinamismo di Claudia lo sta mettendo in seria difficoltà.

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole il vigile proverà a reggere il ritmo della donna. Nel frattempo gli entusiasmi iniziali si stanno sciogliendo come neve al sole. I due saranno sempre più estranei e distanti. Dal canto suo Claudia comincerà a intuire che le cose non vanno per il verso giusto. Si chiederà allora se la storia con Guido possa avere un futuro.

Intanto Mariella sarà profondamente confusa nei riguardi di Mimmo. Lui non proverà a forzare le cose e rispetterà i suoi tempi. Mariella però faticherà non poco a lasciarsi completamente andare con lui. A frenarla ci saranno i dubbi e soprattutto il peso del suo passato. Da parte sua Guido comincerà a sentire la mancanza del vecchio tran tran quotidiano: di Mariella, per non parlare di Lollo.

Sarà la spia di un possibile cambiamento? Per ora, tuttavia, Guido rimarrà nel limbo dei pensieri nostalgici. Non andrà oltre rimpianti malinconici ma fatti di pasta evanescente, ben poco concreta. Insomma: alcuni segnali lasciano presagire un possibile ritorno di fiamma tra Mariella e Guido. Ma non sarà facile far digerire al pubblico una svolta come questa.

La direzione impressa dagli autori alle trame ha reso Guido particolarmente indigesto, complicando oltremodo il suo riscatto. Nostalgia e sensi di colpa, al momento, non saranno sufficienti. Mariella, ancorché assalita da molti dubbi, avrà una coscienza sempre maggiore della sofferenza sperimentata al suo fianco.

Anche gli amici, primo fra tutti Sasà, cercheranno in ogni modo di dissuaderla da un ritorno all’indietro che potrebbe rivelarsi un errore. Il riavvicinamento tra Guido e Mirella per ora sembra destinato a rimanere un’ipotesi astratta, ben lungi dal trovare una concreta realizzazione.