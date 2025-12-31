Un Posto al Sole, perché Raffaele non va più via? C’è un motivo (serio) dietro il suo ripensamento

Il futuro di Raffaele Giordano è al centro delle puntate di Un posto al sole in onda nelle prime settimane del 2026. Portiere di Palazzo Palladini dall’inizio della soap opera, Raffaele, nel corso degli anni, ha affrontato lutti, dolori, nuovi amori e situazioni diverse vedendo passare sotto il suo sguardo diversi personaggi di cui qualcuno è andato via per sempre e altri sono clamorosamente tornati.

Dopo anni trascorsi nella portineria di Palazzo Palladini, Raffaele aveva deciso di andare finalmente in pensione lasciando il suo posto a Rosa, pronta a raccogliere la sua pesante eredità. Tuttavia, nelle prime puntate di gennaio 2026, Giordano spiazzerà non solo la sua famiglia, ma anche gli altri inquilini del Palazzo, annunciando il suo ripensamento e la scelta di restare a lavoro.

Una decisione inaspettata quella di Raffaele dietro la quale, tuttavia, ci sarà un motivo serio.

Anticipazioni Un posto al sole: ecco perché Raffaele non lascia il lavoro

Il pensionamento di Raffaele sembrava ad un passo ma, come spesso accade a Un posto al sole, nelle puntate di gennaio 2026, ci sarà un clamoroso colpo di scena riguardante Giordano che annuncerà il suo ripensamento. A sorpresa, infatti, Raffaele spiegherà di non voler più lasciare il lavoro e di voler restare al proprio posto.

Spinta dal desiderio di avere una vita più serena e tranquilla e priva di grandi responsabilità, Raffaele aveva deciso di andare in pensione per potersi maggiormente godere anche la famiglia. La scelta di Raffaele aveva stupito gli inquilini di Palazzo Palladini che, dopo le varie votazioni, hanno scelto Rosa come erede dello storico portiere.

Nelle puntate in onda fino al 9 gennaio 2026, tuttavia, un gesto degli inquilini di Palazzo Palladini spingerà Raffaele a rivedere la sua decisione. Tutti gli inquilini, infatti, lo saluteranno non nascondendo la commozione e tale commiato riaprirà una ferita emotiva profonda in Raffaele che capirà di non essere ancora pronto a lasciare il lavoro dedicandosi totalmente ai suoi affetti.

Raffaele comincerà a chiedersi se la pensione sia davvero la libertà che ha sempre desiderato e la malinconia per il passato prende il sopravvento al punto da spingerlo a rinunciare alla pensione restando a lavoro. Il ripensamento di Raffaele che non ha ancora intenzione di rinunciare al lavoro a cui ha dedicato tutta la vita avrà delle ripercussioni soprattutto su Rosa e su suo figlio che erano pronti a trasferirsi nella casa messa a lodo disposizione dagli inquilini del Palazzo in qualità di nuovo portiere.

La retromarcia di Raffaele, inoltre, è legata anche all’imminente arrivo di Whoopi Goldberg che, nei panni di una turista americana, potrebbe legarsi inaspettatamente proprio a Raffaele.