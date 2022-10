Un Posto al Sole, morto il creatore Wayne Doyle

A chi ama Un Posto al Sole, il nome di Wayne Doyle non è sconosciuto: è stato tra i creatori della soap partenopea insieme ad Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta, che adattarono per il mercato italiano il format della soap australiana Neighbours. Erano i primi anni ’90, la casa di produzione era la Grundy Production (ora Fremantle), la lunghissima serialità stava muovendo i suoi primi passi e la scommessa di una soap di stampo sociale, all’anglosassone, fu raccolta da Giovanni Minoli. Altra grande scommessa, l’ambientazione partenopea, che modificò i destini del Centro di Produzione Rai di Napoli. Una scommessa che a 26 anni dal debutto di Un Posto al Sole e dopo più di 6000 puntate può dirsi vinta.

Ebbene, oggi un pezzo di questa storia è andata via: i profili social della soap danno, infatti, notizia della scomparsa di Wayne Doyle e lo fanno pubblicando l’ultimo messaggio dell’autore. Una lettera di addio evidentemente meditata nei suoi ultimi giorni. Non ci sono dettagli sulle cause della sua scomparsa, ma il messaggio di commiato fa immaginare qualche possibile motivo.

Ma vediamo insieme il messaggio di addio, pubblicato sui social di UPAS:

“26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto Wayne

“To laugh often and much,

To win the respect of intelligent people and the affection of children,

To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends,

To leave the world a bit better,

whether by a healthy child,

a garden patch or a redeemed social condition,

to know even one life has breathed easier because you have lived,

this is to have succeeded.

Good bye all my dear friends,

it’s been a wonderful ride.”

Ridere spesso e tanto,

Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli,

Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici,

lasciare il mondo un po’ meglio,

sia con un figlio sano,

un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata,

Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto,

questo è avere avuto successo.

Ciao amici miei,

è stata una splendida giostra.

Wayne Mark Doyle”

La sua eredità resta nella storia della tv italiana.