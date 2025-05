Un Posto al sole, chi torna dopo 13 anni a Palazzo Palladini

Da diverso tempo circolano voci sul possibile ritorno di un personaggio assente da ben 13 anni dalle trame di Un Posto al Sole. Non pochi, anche per una soap che il prossimo anno spegnerà la bellezza di trenta candeline. Sono passati trent’anni infatti da quel 21 ottobre 1996, data della prima messa in onda della soap ambientata a Palazzo Palladini.

Nel condominio più famoso d’Italia sta per rimettere piedi un personaggio che ha intrecciato legami profondi con più di uno dei volti storici di Upas. Parliamo di una figura che anche se assente fisicamente è stata spesso menzionata dai protagonisti della soap. Da tempo ha abbandonato Napoli. Ma adesso quella che nei mesi scorsi era una voce ha trovato conferma.

Un Posto al Sole, ecco chi torna nella soap dopo 13 anni di assenza

Prossimamente Gianluca Palladini tornerà nel cast di Un Posto al Sole. Il figlio di Alberto, assente dal 2012, riprenderà il suo posto nelle trame della soap per aiutare il dottor Luca De Santis. Il medico versa in una situazione sempre più drammatica a causa della malattia e Gianluca nelle prossime settimane lo aiuterà dopo la partenza da Napoli.

Gianluca (interpretato da Flavio Gismondi) è il figlio di Alberto Palladini e Sonia Campo. Anni fa fu protagonista di un episodio drammatico: un rapimento. Quando era neonato, Giulia Poggi lo trovò in un parco e per un certo periodo lo crebbe con il nome di Valentino. Quando la verità uscì alla luce del sole, Giulia dovette restituirlo ai suoi veri genitori, non senza aver prima cercato di tenerlo con l’inganno.

La perdita di Gianluca spinse l’assistente sociale ad adottare un bambino: Niko, diventato da allora uno dei personaggi di spicco di Upas. Negli anni successivi il figlio di Alberto fece ritorno a Napoli lasciando un’impronta duratura a dispetto di una presenza discontinua. Sempre irrisolto il suo rapporto col padre, costantemente venato da rabbia e incomprensioni. I più ricordano però la tormentata storia d’amore tra Gianluca e Rossella Graziani.

Il ritorno di Gianluca nelle vicende di Un Posto al Sole sarà legato a un altro personaggio con il quale ha intrecciato un rapporto profondo: Luca De Santis, l’ex marito di Sonia, la madre del ragazzo. Gianluca avrà modo di interagire con Luca dopo la sua fuga dalla città partenopea. Con ogni probabilità i due si incontreranno lontano da Napoli, anche se in seguito Luca farà ritorno all’ombra del Vesuvio.

Intanto Giulia sarà molto scossa a causa della misteriosa partenza di Luca. La donna finirà per litigare anche con Niko, alimentando così un crescendo di tensioni e incomprensioni familiari. Il ritorno di Gianluca a Palazzo Palladini avrà sicuramente un impatto potente, evocando un mondo di ricordi, emozioni e, c’è da giurarci, anche nuove sorprese e colpi di scena.

Nel 2012 Gianluca aveva lasciato Napoli per trasferirsi in Sardegna. Prima della partenza aveva promesso a Rossello che un giorno sarebbe tornato. Ora quella promessa sta per essere mantenuta. Rimane incerto se e quando i due giovani torneranno a incontrarsi a distanza di tredici anni. Appare molto probabile però che i loro destini tornino in qualche modo a incrociarsi di nuovo.