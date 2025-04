Un Posto al Sole: chi è Gianluca e perchè è ritornato a Napoli

Puntata alta tensione quella di Un Posto al Sole andata in onda – come sempre su Rai 3 – lo scorso venerdì 26 aprile. Il dottor Luca De Santis si trova ad affrontare la malattia degenerativa che lo affligge, vale a dire l’Alzheimer. Sempre più in difficoltà, il medico ha fatto un passo molto forte: ha chiesto all’avvocato (e amico) Alberto Palladini di aiutarlo a intraprendere un percorso eutanasico.

Alberto però si è rifiutato di farlo, sconvolto dalla richiesta dell’amico che davanti alla prospettiva di un inesorabile peggioramento della malattia ha fatto chiaramente intendere di voler pianificare la sua uscita di scena. Oltre al dilemma morale, da avvocato Alberto sa bene che in Italia l’eutanasia è illegale. Dopo il rifiuto da parte di Palladini, De Santis ha chiesto aiuto a Gianluca attraverso un messaggio vocale. Ma chi è Gianluca?

Un Posto al Sole: chi è Gianluca e perché potrebbe tornare a Napoli

Salvo colpi di scena (sempre possibili) il destinatario del vocale di Luca dovrebbe essere Gianluca Palladini, il figlio maggiore di Alberto. I fan ricordano ancora piuttosto bene la storia complessa del primogenito dell’avvocato Palladini. Gianluca infatti è il figlio di Alberto Palladini e di Sonia Campo (interpretata prima da Vanna Rei e successivamente da Paola Rinaldi).

Parliamo dunque del figlio di uno dei volti storici della soap più longeva della televisione italiana, interpretato dall’attore Maurizio Aiello. La prima apparizione di Gianluca (Flavio Gismondi) in Upas risale al 1997, in un momento in cui Alberto era totalmente all’oscuro della sua esistenza.

Una volta emersa la verità, Alberto ha cercato di costruire un legame col figlio, arrivato a Napoli da Siena proprio per allacciare i rapporti con lui. Ma errori e incomprensioni hanno viziato tutti i tentativi di avvicinamento. Per anni il rapporto tra padre e figlio è stato segnato da numerose tensioni.

Il fatto di essere cresciuto in un contesto familiare non facile ha reso non poco rancoroso il giovane. Anche per un ragazzo positivo, intelligente e sensibile come Gianluca perdonare un padre manipolatore e opportunista è sempre stata un’impresa difficile. Da qui la sua impulsività, il temperamento a volte aggressivo e bellicoso.

Gianluca, il legame con Rossella e Luca De Santis e il possibile ritorno a Napoli

Non per nulla, a causa del suo carattere turbolento è stato addirittura accusato dell’aggressione del padre. Una svolta per Gianluca è maturata grazie all’incontro con Rossella, il primo grande amore della sua vita. Tra la ragazza interpretata da Giorgia Gianetiempo e il giovane Palladini c’è stata un’intensa storia d’amore che per qualche tempo aveva rabbonito Gianluca.

Anche grazie a Rossella il giovane è riuscito a placare il furore che covava in sé e a rendersi autonomo dall’ingombrante genitore. Una ricerca di indipendenza culminata nel lavoro come cameriere presso il Caffè Vulcano. Tra alti e bassi il legame sentimentale tra i due è durato fino al 2012. In seguito Gianluca ha deciso di trasferirsi in Sardegna per costruirsi una nuova vita e lasciarsi alla spalle tutti i problemi familiari di Napoli.

Prima della partenza, il primogenito di Alberto aveva promesso a Rossella che un giorno avrebbe fatto ritorno nella città partenopea. Quella promessa però è rimasta lettera a morta. Gianluca non si è più fatto vivo. Ora però il vocale di De Santis lascia le porte aperte a nuovi sviluppi, non escluso un clamoroso ritorno di Gianluca a Napoli.

Che tra i due ci sia un legame profondo è facilmente intuibile, visto che il dottor De Santis è stato sposato a Sonia, la madre di Gianluca, e insieme a loro si è trasferito in Uganda e poi a Siena. Il ragazzo potrebbe dunque considerare Luca una seconda figura paterna. Non si può escludere nemmeno che si tratti di una sorta di depistaggio. L’entrata in scena di Luca potrebbe aprire la strada a un ripensamento da parte di Luca (o del padre), più che a un suo ritorno a Napoli.