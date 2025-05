Un posto al sole, arriva una proposta che potrebbe cambiare la vita di Elena

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole la figlia di Marina riceverà una proposta che potrebbe rappresentare una svolta per lei.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 maggio su Rai 3, rivelano che per Elena arriverà una proposta molto importante, che potrebbe dare una svolta alla sua vita. Una ulteriore conferma del fatto che il ritorno a Napoli del personaggio interpretato da Valentina Pace non è destinato a essere una toccata e fuga.

Altro che mordi e fuggi: Elena Giordano stavolta è tornata all’ombra del Vesuvio per restarci, e anche piuttosto a lungo a quanto pare. Niente a che vedere con quanto accaduto qualche mese fa. Il rientro della donna a Napoli è destinato a durare. Nelle prossime trame Elena rivestirà un ruolo chiave anche se, almeno inizialmente, faticherà a rendersi conto che qualcuno forse sta cercando di usarla per perseguire i suoi disegni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Elena riceve una proposto che potrebbe cambiarle la vita

Nelle puntate di Upas dal 5 al 9 maggio sarà Roberto Ferri a fare una proposta molto allettante a Elena: la prospetterà la possibilità di ricoprire un ruolo dirigenziale a Radio Golfo 99. Le anticipazioni non dicono molto di più. Emerge però qualche legittimo sospetto sulle reali intenzioni di Ferri. Gli appassionati della soap si saranno infatti accorti che Gennaro, il nuovo socio di Roberto, nutre un evidente interesse per Elena.

Tra Roberto e Gennaro la tensione invece appare sempre crescente: sopito l’entusiasmo iniziale, Gagliotti comincia sempre più a sospettare che i coniugi Ferri vogliano raggirarlo. Una conferenza stampa farà esplodere tensioni mai sopite tra Gennaro e Roberto, col primo a minacciare apertamente di ritirare la pubblicità delle sue aziende da Radio Golfo 99. Insomma: nervi sempre più tesi tra i due soci.

In questo contesto potenzialmente esplosivo potrebbe essere che Roberto cerchi di sfruttare la simpatia di Gennaro per Elena in modo da tenere sotto controllo l’inquietudine del suo nuovo socio. Nella proposta di Ferri a Elena sarebbero presenti dunque dei secondi fini? Quello che appare sicuro è che la donna accetterà con entusiasmo la proposta di Roberto.

Elena si troverà così a dover collaborare, volens nolens, proprio con Gennaro. Attenzione però: la donna non rimarrà a guardare. Si mostrerà determinata e pronta a sostenere Michele. Il giornalista si trova emarginato proprio nella radio che credeva il suo porto sicuro. Elena sfrutterà la sua nuova posizione all’interno della radio, non esitando a schierarsi contro Roberto, per cercare di riportare Saviani davanti al microfono.

La figlia di Marina accetterà di buon grado la proposta di Ferri. Al tempo stesso si attiverà immediatamente per cercare di reintegrare Michele alla guida della sua trasmissione di approfondimenti giornalistico. Avrà filo da torcere però non solo con Roberto. Elena dovrà fare i conti anche con l’ingombrante presenza di Gagliotti, che pretenderà di avere sempre più voce in capitolo.

Da quanto trapelato dalle anticipazioni, appare chiaro che né Elena né Marina immagineranno i veri piani di Roberto. Bisognerà vedere se l’imprenditore, messo alle strette, deciderà di rivelare le sue reali intenzioni oppure se, prima che questo si verifichi, non saranno Elena e Marina a scoprire da sole il suo torbido gioco.