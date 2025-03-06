Nuove anticipazioni di venerdì 7 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 7 marzo 2025 (puntata 6650): Fusco è fuori controllo

Il gesto di Fusco avrà gravi conseguenze

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si accinge a iniziare un capitolo felice della sua vita con Nunzio (Vladimir Randazzo), con cui ha trovato una casa dove andare ad abitare insieme. Fusco (Marco Mario De Notaris), invece, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia con gravi accuse, è sempre più instabile e fuori controllo. Il primario del San Filippo arriverà al punto di commettere un gesto che avrà conseguenze terribili e inaspettate.

Vinicio e Alice si riavvicinano

Vinicio (Gianluca Spagnoli), dopo aver tradito la fiducia di Alice (Fabiola Balestriere), cerca un chiarimento con lei e i due potrebbero riavvicinarsi. Michele (Alberto Rossi), invece, riceve una notizia importante per la sua inchiesta sulle condizioni di lavoro nell’azienda dei Gagliotti ma il suo destino è imprevedibile e crudele. Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo), nel frattempo, avranno uno scontro in materia di giardinaggio.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.