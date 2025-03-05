Nuove anticipazioni di giovedì 6 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 6 marzo 2025 (puntata 6649): Michele porta avanti l’inchiesta nonostante le intimidazioni

Fusco è sul punto di esplodere

Fusco (Marco Mario De Notaris) ha ricevuto un avviso di garanzia dopo la denuncia di Enrica (Giulia Sanna). Le cose sembrano mettersi male per il primario che, sempre più sotto pressione, sembra sul punto di esplodere. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, solidarizza con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), dopo l’intervista concessa a Michele (Alberto Rossi) che non è andata come lui si aspettava. Il giornalista è sempre più deciso a portare avanti l’inchiesta, nonostante le intimidazioni.

Mariella ha nostalgia di Guido

Alice (Fabiola Balestriere) riceverà al lavoro una visita inattesa. Mariella (Antonella Prisco), invece, nonostante la storia appena iniziata con Mimmo (Massimo Peluso), sembra avere nostalgia della vita che aveva con Guido (Germano Bellavia). Bice (Lara Sansone), però, convinta che Mariella possa correre il rischio di essere illusa, sembra decisa a non farle fare alcun passo indietro.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.