Nuove anticipazioni di mercoledì 5 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 5 marzo 2025 (puntata 6648): Fusco riceve un avviso di garanzia

Rossella progetta il suo futuro con Nunzio

Rossella (Giorgia Gianetiempo) continua a progettare il proprio futuro insieme a Nunzio (Vladimir Randazzo) con cui sta cercando una casa dove abitare insieme. Fusco (Marco Mario De Notaris), invece, dopo le denunce di Rossella ed Enrica (Giulia Sanna), riceve un avviso di garanzia che rischia di mandare a rotoli la propria vita e fargli perdere il controllo.

Silvia è angosciata per Michele

Umiliato dal padre Ciro (Alberto Franco), provvidenzialmente chiamato in causa da Vinicio (Gianluca Spagnoli), Gennaro (Carlo Caracciolo) intravede la rovina ormai imminente, sia per se stesso che per le aziende di famiglia. Silvia (Luisa Amatucci) è angosciata per l’incolumità di Michele (Alberto Rossi) e gli chiederà di prendere una decisione molto difficile. Guido (Germano Bellavia), invece, si rende conto che Mimmo (Massimo Peluso) sta creando un legame importante sia con Mariella (Antonella Prisco) che con Lollo (Vincenzo Lovriso).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.