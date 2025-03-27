Nuove anticipazioni di venerdì 28 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 28 marzo 2025 (puntata 6665): Valeria rovina i piani di Manuela

Valeria chiede un favore a sua nipote Mina

Manuela (Gina Amarante), davanti alle continue provocazioni di Valeria (Benedetta Valanzano), è giunta alla decisione di voler riconquistare Niko (Luca Turco) nonostante quest’ultimo si rifiuti di tornare insieme a lei per la paura di soffrire di nuovo dopo la perdita di Susanna. Valeria, però, è determinata a non permettere a Manuela di averla vinta e convince sua nipote Mina (Manuela Finazzer) a sabotare l’evento al parco archeologico.

Micaela vuole rovinare la serata a Samuel

Samuel (Samuele Cavallo) decide di organizzare un altro appuntamento con una nuova ragazza conosciuta sull’app di incontri, dopo il primo tentativo non andato secondo i piani. Micaela (Gina Amarante), reduce dai dissidi in radio con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), però, ha altri piani per Samuel. La gemella, infatti, vorrà di nuovo sedurlo e farà di tutto per rovinargli anche questa serata.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.