Nuove anticipazioni di giovedì 27 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 27 marzo 2025 (puntata 6664): Gennaro mette pressione a Ferri

Un secondo intervento per Michele

I medici valutano se sottoporre Michele (Alberto Rossi) ad un secondo intervento che potrebbe essere risolutivo per quanto riguarda la gamba che, dopo il colpo di pistola ricevuto, non riesce più a muovere. Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), invece, vuole risposte immediate da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per quanto riguarda la sua proposta di diventare socio dei Cantieri. Al tempo stesso, Gagliotti non smette di tramare contro suo fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli).

Manuela vuole riavvicinarsi a Niko

Vinicio, all’oscuro delle trame di suo fratello, vorrebbe dare un calcio al suo passato, caratterizzato dal consumo di droghe, e tenta di farlo, rifugiandosi nella sua relazione con Alice (Fabiola Balestiere). Manuela (Gina Amarante), sicura del sostegno di Jimmy (Gennaro De Simone), approfitterà di un evento al parco archeologico per passare del tempo insieme a Niko (Luca Turco) e riavvicinarsi a lui.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.