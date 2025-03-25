Nuove anticipazioni di mercoledì 26 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 27 MARZO 2025

Un posto al sole anticipazioni del 26 marzo 2025 (puntata 6663): Manuela stanca delle provocazioni di Valeria

Roberto e Marina in disaccordo

Gagliotti (Carlo Caracciolo) ha proposto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) di diventare socio dei Cantieri. Senza questa condizione, Roberto e Marina non potranno beneficiare del prestito promesso da Gagliotti. Se Ferri è favorevole alla possibilità di cambiare l’assetto societario dei Cantieri, Marina, invece, non ha gradito affatto la proposta di Gagliotti, accusando quest’ultimo di voler approfittare delle loro difficoltà.

Manuela vuole riconquistare Niko

Manuela (Gina Amarante) comincia ad essere stanca delle provocazioni di Valeria (Benedetta Valanzano) e decide di lasciarsi finalmente andare ai suoi sentimenti per Niko (Luca Turco). Manuela, quindi, vuole tentare di riconquistarlo. Mariella (Antonella Prisco) si rende conto che nonostante le difficoltà create da una relazione a distanza, l’unione tra Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri), tornata a Napoli dopo il successo della sua tournée teatrale, è solida più che mai.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.