Nuove anticipazioni di martedì 25 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 27 MARZO 2025

Un posto al sole anticipazioni del 25 marzo 2025 (puntata 6662): Roberto e Marina spiazzati dalla proposta di Gagliotti

Roberto e Marina devono prendere una decisione

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) hanno ricevuto da Gagliotti (Carlo Caracciolo) una proposta sconvolgente dalla quale ne sono rimasti spiazzati. Ora Roberto e Marina, chiamati ad affrontare la crisi economica dei cantieri, devono valutare se accettarla o meno. Vinicio (Gianluca Spagnoli), invece, riceve di nuovo la visita del suo misterioso amico, che potrebbe cambiargli la vita.

Claudia ritorna a Napoli

Dopo aver avuto un confronto con Damiano (Luigi Miele), Rosa (Daniela Ioia) deve capire se è davvero pronta a voltare pagina e a cominciare una nuova storia d’amore grazie a Pino (Antimo Casertano). Guido (Germano Bellavia), invece, è molto felice del ritorno di Claudia (Giada Desideri) a Napoli dalla sua tournée teatrale ed è convinto che passerà del tempo insieme a lei. Guido, però, non sa che potrebbe ricevere una brutta sorpresa.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.