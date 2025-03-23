Un posto al sole anticipazioni puntata del 24 marzo 2025: Gagliotti farà una proposta a Roberto e Marina

Nuove anticipazioni di lunedì 24 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 24 marzo 2025 (puntata 6661): Gagliotti farà una proposta a Roberto e Marina

Un incontro con una vecchia conoscenza per Vinicio

Vinicio (Gianluca Spagnoli), dopo la morte di suo padre, sta vivendo un momento di grande difficoltà ma un incontro con una vecchia e misteriosa conoscenza gli darà la possibilità di riprendersi almeno un poco. Questo darà anche a Gennaro (Carlo Caracciolo) l’occasione per tornare alla carica. Gagliotti farà una proposta sconvolgente a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Viola riceverà una bella notizia

Rosa (Daniela Ioia), dopo la conversazione avuta con Pino (Antimo Casertano) e Giulia (Marina Tagliaferri), si sente con le spalle al muro e si trova ad un punto in cui deve capire quali sono i suoi reali sentimenti. Viola (Ilenia Lazzarin), nel frattempo, riceve una bella notizia. Otello (Lucio Allocca), invece, è pronto a ripartire ma prima di ritornare a Indica ha un altro battibecco con l’infermiera Iolanda (Patrizia Pozzi).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.