Nuove anticipazioni di venerdì 21 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 21 MARZO 2025

Un posto al sole anticipazioni del 21 marzo 2025 (puntata 6660): Valeria è gelosa di Manuela

Un evento drammatico nella famiglia Gagliotti

Dopo la decisione di Ciro (Alberto Franco) di non procedere con il prestito che suo figlio Gennaro (Carlo Caracciolo) aveva promesso a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), per contrastare la crisi economica dei cantieri, una lite tra padre e figlio a Palazzo Palladini si è rivelata fatale per Ciro. Questo evento drammatico segnerà un punto di non ritorno nella vita e nel rapporto tra Gennaro e suo fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli).

Pino intuisce che qualcosa non va in Rosa

Dopo aver passato una brutta giornata, Rosa (Daniela Ioia) ha deciso di dare priorità a se stessa, invitando Pino (Antimo Casertano) a cena. Pino, però, intuisce che dietro questo invito di Rosa si nasconde qualcos’altro. Un gesto inaspettato di Niko (Luca Turco) nei confronti di Manuela (Gina Amarante) riaccenderà la gelosia che Valeria (Benedetta Valanzano) prova nei riguardi della gemella.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.