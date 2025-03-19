Nuove anticipazioni di giovedì 20 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 20 marzo 2025 (puntata 6659): Rosa sta trascurando Pino

Rosa dà priorità a se stessa

Rosa (Daniela Ioia) continua a dividersi tra il lavoro a casa di Giulia (Marina Tagliaferri), la cura di suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo) e gli studi per la scuola serale. A causa di tutti questi impegni, però, Rosa sta trascurando il suo rapporto con Pino (Antimo Casertano). Dopo aver trascorso una brutta giornata, però, alla fine Rosa decide di dare priorità a sé stessa.

Otello diventa intrattabile

Otello (Lucio Allocca) è andato a trovare Michele (Alberto Rossi) in ospedale ma, invece, di dargli conforto, lo ha tormentato con le sue ansie. Iolanda (Patrizia Pozzi), infermiera del San Filippo, dopo aver visto la scena, decide di fare una ramanzina a Otello. Quest’ultimo, però, tornato a Napoli proprio per stare più vicino alla famiglia in questo periodo complicato, sarà ancora più intrattabile e a farne le spese saranno Renato (Marzio Honorato) e il povero Jimmy (Gennaro De Simone).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.