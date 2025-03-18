Nuove anticipazioni di mercoledì 19 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 19 marzo 2025 (puntata 6658): Ciro blocca il prestito a Ferri

Gagliotti ha uno scontro con suo padre

Spiazzando Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che erano ormai sicuri di poter contare sui soldi che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) aveva promesso a Ferri, Ciro (Alberto Franco), ormai tornato ad occuparsi in prima persona dell’azienda di famiglia, decide di bloccare il prestito, innescando un burrascoso faccia a faccia con il figlio che avrà un drammatico epilogo.

Otello non tiene a bada la sua ansia

Rossella (Giorgia Gianetiempo) promette a sua nonna Marisa (Mita Medici) di affrontare le proprie fragilità. Otello (Lucio Allocca), invece, non riesce a tenere a bada la propria ansia per le condizioni nelle quale versa Michele (Alberto Rossi) e qualcuno, rischiando un incidente diplomatico, glielo farà notare. Non riuscendo ad arginare i propri sentimenti, Mariella (Antonella Prisco) decide di fissare dei confini nel suo rapporto con Guido (Germano Bellavia).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.