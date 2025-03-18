Nuove anticipazioni di martedì 18 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

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Un posto al sole anticipazioni del 18 marzo 2025 (puntata 6657): Marisa è preoccupata per Rossella

Rossella ha problemi con il cibo

Marisa (Mita Medici), la madre di Michele (Alberto Rossi) tornata a Napoli dopo la tragedia capitata a quest’ultimo, esprime a Silvia (Luisa Amatucci) i suoi timori sul difficile rapporto di Rossella (Giorgia Gianetiempo) col cibo. I disturbi del comportamento alimentare di Rossella sono iniziati nel periodo in cui Fusco (Marco Mario De Notaris) la vessava sul posto di lavoro, dopo aver scoperto il tentativo di quest’ultimo di denunciare i suoi comportamenti molesti al direttore sanitario.

Gennaro vuole rimanere a capo dell’azienda

Ciro (Alberto Franco) sembra deciso ad assumere nuovamente il controllo dell’azienda, soprattutto dopo aver scoperto che suo figlio Gennaro (Carlo Caracciolo) era pronto a fare del male a Michele per tentare di cancellare il materiale compromettente che il giornalista aveva raccolto su di lui. Gennaro, però, continua a fare resistenza. Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, si rifugia nell’abbraccio rassicurante della famiglia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.